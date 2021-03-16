Antalya’da 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı son açıklanan tabloda 95.16’ya yükselerek, renk haritasında kırmızı bölge sınırına dayandı. Bölge illerinden Isparta’da da vaka sayılarındaki artış devam ederken, Burdur’da ise düşüş yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren tabloyu açıkladı. Tabloya göre 27 Şubat5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 82.05 olan Antalya’da bu rakam 612 Mart verilerinde 95.16’ya yükseldi. Antalya’da 2026 Şubat tarihlerindeki vaka sayısı 78.92 olarak belirlenmişti. Antalya renk haritasında çok yüksek riskli illeri kapsayan kırmızı bölge sınırına dayandı.

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da 2026 Şubat arasında 100 bin kişide görülen vaka sayısı 39.14 iken, bu sayı 2026 Şubat arasında 47.24'e yükselmişti. Isparta’da vaka sayılarındaki yükseliş son tabloya da yansıdı. 612 Mart tarihleri arasında kentte PCR testi pozitif çıkan 100 binde vaka sayısı 61.09 oldu. Burdur'da ise 27 Şubat 5 Mart arasında 105.21 olarak açıklanan vaka sayısı son tabloda 86.49’a geriledi.

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