Antalya'da 977 bin adet gümrük kaçağı cerrahi maske ele geçirildi Eldivenlerin Sağlık Bakanlığının sistemine kayıtlı olmadığı ortaya çıktı

Antalya'da bir medikal firmaya yapılan baskında 977 bin adet kaçak cerrahi maske ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kepez ilçesinde faaliyet gösteren bir medikal firmasının kaçak yollarla temin ettiği cerrahi eldivenlerin satışını yaptığı bilgisi üzerine Antalya Sağlık İl Müdürlüğü ve Vergi Dairesi görevlileri tarafından operasyon yapıldı. Firmada yapılan aramada 977 bin adet gümrük kaçağı cerrahi eldiven ele geçirildi. Yapılan aramada el konulan eldivenlerin Sağlık Bakanlığının sistemine kayıtlı olmadığı, ülkeye kaçak yollarla sokulduktan sonra Antalya'ya gönderildiği ve dağıtımının yapıldığı anlaşıldı. Olayla ilgili medikal firmasının sahibi hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

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