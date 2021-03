Kaymakamlıktan evi yanan ve hayvanları telef olan ailelere 65 bin liralık destek

Korkuteli Kaymakamlığı, Şubat ayı içerisinde çıkan yangınlarda evleri kullanılmaz hale gelen iki aile ile ev onarımı yapan 2 kişi ve 9 büyükbaş hayvanı elektrik akımına kapılarak telef olan hayvan sahibine toplamda 65 bin TL Maddi destek sağladı.

Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit bu yardımların dışında ihtiyaç sahibi vatandaşlara da toplamda 136 bin 600 TL Maddi destekte bulunduklarını belirterek " Sosyal Devlet olmanın gereğini somut bir şekilde yerine getirmiş olmanın gönül rahatlığı ile evleri yanan ailelere yardım etmeye ediyoruz. Böyle felaketlerin yaşanmaması bizim en büyük duamız ancak her an herkesin başına gelebiliyor. Burada önemli olan can kaybının yaşanmaması, onun dışında her şey yerine konabilir, bütün yaralar sarılır” dedi.

