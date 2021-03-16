Oyun için çıktığı korkuluktan inerken eline demir ok saplanan Kadir, yaralandı

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Kaş ilçesinde, oynamak için çıktığı komşusunun bahçesindeki demir korkuluklardan inmek isteyen Kadir Konu´nun (10) sol eline korkuluğun oku saplandı. İtfaiyenin demir oku kesip kurtardığı Kadir, hastanede tedaviye alındı.
Kaş´a bağlı Kınık Mahallesi´nde Kadir Konu, bugün öğle saatlerinde komşularının bahçesinde oynamaya başladı. Bu sırada bahçeyi çevreleyen demirlerin üzerine çıkan Kadir'in, inmek isterken, kapının üzerindeki demir sol eline saplandı. Kadir Konu´nun acı içinde bağrışlarını duyan çevredekiler yardımına koştu. Kapının üzerindeki demir okun, Kadir Konu´nun sol bileğinden girip, baş parmağının olduğu noktadan çıktığını görenler hemen itfaiyeye haber verdi.
İhbar sonrası bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi´ne bağlı itfaiye ekipleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Demiri kesen itfaiye ekipleri, Kadir Konu´yu bulunduğu yerden indirdi. Eline saplanan demir çıkarılan Kadir Konu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Kadir Konu´nun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-03-16 19:29:43
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