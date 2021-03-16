İstismarcı baba Antalya'da yakalandı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



TUTUKLANDI

İzmir'de, sosyal medya uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında 15 yaşındaki kızı İ.Y.'ye cinsel istismarda bulunup, uygunsuz sözler sarf eden ve dün gece Antalya'da yakalanan H.Y., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. H.Y., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-16 20:30:16



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.