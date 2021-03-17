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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel öğrenciler engelli hayvanlara kucak açtı

DHA

Özel öğrenciler engelli hayvanlara kucak açtı


Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Finike ilçesinde özel öğrencilerin eğitim gördüğü bir okulda 'Yaşatan Bahçem' projesi başlatıldı. Proje kapsamında okul bahçesinde oluşturulan barınakta, engelli ve bakıma muhtaç hayvanların bakımları özel öğrenciler tarafından yapılıyor. Projeyle özel öğrencilerde hayvanseverlik bilinci oluşturulması amaçlanıyor.
Finike'de özel öğrencilerin eğitim gördüğü 15 Temmuz Demokrasi Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun bahçesine, belediyenin desteğiyle 7 bölmeli hayvan barınağı yaptıran okul idaresi, hem engelli sokak hayvanlarına sahip çıkmak hem de özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 'Yaşatan Bahçem' projesini başlattı. Öğrencilerin sosyal sorumluluk duygusunu geliştirmenin amaçlandığı projeyle bakım ve tedaviye muhtaç, doğal yaşamlarından uzaklaşmış hayvanları doğal yaşam alanlarına kazandırmak, tedavi edilen hayvanların yuva bulmalarını sağlamak ve seven, koruyan bireyler oluşturmak amaçlanıyor. Proje kapsamında bakıma muhtaç kedi, köpek, tavuk ve kuş gibi hayvanların, özel öğrenciler, okul idaresi ve öğretmenler tarafından bakımları yapılıyor.
KUŞLARA DA YUVA YAPTILAR
Proje kapsamında 3 katlı okul binasının duvarına odun tomruklarından ağaç yapılarak her dalın ucuna da ahşaptan kuş yuvası yapıldı. 22 kuş yuvasının bulunduğu çalışmayı okul idaresi ve öğretmenler belediyeden sağladıkları destekle gerçekleştirdi. Ayrıca sokaktan toplanan atık lastikler de duvara monte edilerek ekilen çiçeklerle okul bahçesine renk katıldı.
Okul Müdürü Nazım Nurdoğan, okulda projeler gerçekleştirmek amacıyla belediye, kaymakamlık ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu çalışmaların birincisinde okulumuza 7 bölmeli hayvanat bahçesi kazandırdık. Sokakta bulduğumuz hayvanlarımızı özel gereksinimli öğrencilerimizle beraber bakımını üstlenmekteyiz. Bakımlarını yaptıktan sonra da farkındalığı daha fazla artırmak amacıyla sosyal medya platformlarını da kullanarak sahiplendirmek istiyoruz" dedi.  
`DOĞA SEVGİSİ KAZANDIRMAYI AMAÇLADIK´
Özel gereksinim gerektiren hayvanları, özel gereksinim gerektiren öğrencilerle tekrar sosyal hayata kazandırmak, hayvan sevgisi aşılamak ve sorumluluk bilincini geliştirmek istediklerini anlatan Müdür Nurdoğan, "Ayrıca üç katlı okul binamıza öğretmen arkadaşlarımız, belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla dış cephe duvarımıza 22 gözlü kuş yuvaları monte ettik. Yaz kış kuşlarımıza bir yuva sağlamak ve güzel bir görüntü oluşmasını sağladık. Okulumuzun dış duvarını da ağaç sevgisi, çiçek sevgisi, bahçe sevgisi kazandırmak amacıyla atıl lastikleri boyayarak duvarlara monte ettik. İçine çiçeklerimizi öğrencilerimizle beraber ektik ve okulumuzu güzelleştirdik" diye konuştu.
Proje hakkında bilgi aktaran Müdür Yardımcısı Esra Nogay da şöyle konuştu:
"Okulda göreve başladığımda belediyenin katkılarıyla yapılmış hayvan barınakları vardı. Bunları nasıl daha faydalı hale getiririz diye düşünürken, 'Yaşatan Bahçem' adlı bir proje geliştirdik. Kaymakamlığımız tarafından da onaylandı. Projemizin amacı; sokakta bakıma muhtaç rehabilite edilmesi gereken hayvanlarımızı alıp, gerekiyorsa tedavilerini yaptırıp, daha sonra da bakımlarını sağlamak. Bakımlarını sağladıktan sonra da gerekiyorsa doğal yaşamlarına geri göndermek ya da yuva bulmak. Öğrencilerimiz bu konuda oldukça özverili. Gereken ilgiyi gösteriyorlar. Kafeslerimize süslemelerimizi yaptık. Her gün bakımlarını sağlıyoruz. Projemizi bu şekilde de yürütmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz, velilerimiz, yakın çevremizle beraber."DHA-Genel Türkiye-Antalya / Finike Suat SÖĞÜT
2021-03-17 08:10:52

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