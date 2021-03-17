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Kar, Antalya- Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi

DHA

Kar, Antalya- Denizli karayolunda ulaşımı olumsuz etkiledi


Adem DURMAZ/KORKUTELİ (Antalya), (DHA)ANTALYA-Denizli karayolunda etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. Gece boyu özellikle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmeyen yol, ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.
Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli karayolunun YukarıkaramanSöğüt arasında kalan bölümünde kısa süreliğine yol trafiğe kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasıyla yol yeniden ulaşıma açıldı.
Karayolları ekiplerinin tuzlama ve kar kürüme çalışmaları sonrasında yolda bekleyen büyük araçların geçişine izin verildi. Ekiplerin ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğü belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Korkuteli Adem DURMAZ
2021-03-17 11:29:01

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