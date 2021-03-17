Akdeniz Üniversitesi ile Milli Eğitim ‘İş Birliği Protokolü’ imzaladı Özlenen Özkan: “ İş birliğimiz eğitimin nitelik ve kalitesine katkı sağlayacak”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzaladı. Eğitimin Türkiye’nin geleceği olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, “İş birliğimiz eğitimin nitelik ve kalitesine katkı sağlayacak” dedi.



Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ile Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında “Eğitim İş Birliği Protokolü” imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonu’nda gerçekleşen imza törenine Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Genel Sekreter Ali Evren İmre ve İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er katıldı.



“Eğitim geleceğimizin teminatı”

İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya için Milli Eğitim ile her zaman iş birliği ve dayanışmaya hazır olduklarını ifade ederek bunun ilk adım olduğunu ve daha güzel projelerde yer almayı hedeflediklerini belirtti. Eğitimin ülkemizin geleceğinin teminatı olduğunun altını çizen Özkan, “Milli Eğitim ile yapacağımız iş birliğinin eğitimin nitelik ve kalitesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Öğrencileri ilk eğitimi veren, hayata hazırlayan ve onları yetiştiren ilk etapta Milli Eğitim camiası olarak sizsiniz. Biz de sizin yetiştirdiğiniz öğrencilere eğitim veriyoruz. Bu anlamda eğitimin ayrılmaz iki parçasıyız” diye konuştu.



“Antalya için önemli kazanım”

İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er de Akdeniz Üniversitesi’nin desteklerinden çok memnun olduklarını belirterek, bu iş birliğinin Antalya için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Protokol çerçevesinde Akdeniz Üniversitesi ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm okul ve kurumlar ile görevli tüm yönetici, öğretmen, öğrenci ve velileri, resmi çerçevede yürütülen eğitimöğretim faaliyetleri, sosyal kültürel sportif alanda yürütülen etkinlikler konusunda iş birliği yapılacak.

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