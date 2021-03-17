Konyaaltı’nda 351 taksi 21 durağa korona denetimi

Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ‘kontrollü normalleşme’ sürecinde taksilerde maske, sosyal mesafe ve temizlik uygulamalarını denetliyor.

Konyaaltı Belediyesi, kontrollü normalleşme sürecinde denetimlerine devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle ilçe genelinde 21 taksi durağı ve bu duraklara bağlı 351 taksiye yönelik denetim çalışması başlattı. Maske, sosyal mesafe ve temizlik önlemlerinin kontrol edildiği denetimlerde İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelge doğrultusunda kuralları ihlal ettiği belirlenen sürücülere idari para cezası uygulanıyor.



“Denetimler halk sağlığı için”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, denetimler ile ilçede normalleşme sürecini kurallara bağlı bir biçimde sürdürmeye çalıştıklarını söyledi. Başkan Esen, “Bilinçli taksi şoförlerimiz, işletme sahiplerimiz ve vatandaşlarımızın sosyal hayata kurallara uygun olarak devam etmeleriyle salgın hastalığın seyrinin azaltılmasını hedefliyoruz. Turuncu renk ile salgının ‘tehlikeli’ boyutta olduğu ifade edilen kentimizde el birliğiyle ancak güvenli olarak belirtilen ‘mavi’ renge dönebiliriz. Bunun için de denetimleri önemsiyoruz” diye konuştu.

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