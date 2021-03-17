Ev yangınında mahalleli sokağa döküldü, pandemi kuralları unutuldu

Antalya’nın Kepez ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında evin yatak odası kullanılamaz hale geldi. Yangın diğer odalara sıçramadan söndürülürken, mahalleli sokağa dökülünce pandemi kuralları hiçe sayıldı.

Yangın, Kepez ilçesi Göçerler Mahallesi 5334. Sokak'taki müstakil evde saat 13.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, ev sahibi Hatice Duran kahve suyu koymak için mutfağa gittiği sırada oğlu yanına gelerek yatak odasından dumanların çıktığını söyledi. Duran, yangına kendi imkanları ile müdahale etse de söndüremedi. Çevrede bulunan komşuların ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, yangın diğer odalara sıçramadan söndürdü. Çıkan yangında yatak odası küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Yangını merak eden mahalle sakinleri ise sokağa döküldü. Sosyal mesafeyi unutan vatandaşların pandemi kurallarını hiçe saydığı görüldü.

Ev sahibi Hatice Duran, “Yangın nasıl çıktı ben de bilmiyorum. Kahve suyu koymak için mutfağa gitmiştim, oğlum gelerek yatak odasında yangın çıktığını söyledi. Bir anda alevler sardı. Süngerler alev aldı. Yatak odası tamamen küle döndü” diyerek yaşadıklarını anlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.