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Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü Maskesiz 20’ye yakın kişi, parkta halay çekti

İHA

Yüksek riskli Antalya’da pes dedirten görüntü Maskesiz 20’ye yakın kişi, parkta halay çekti

Yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da 20’ye yakın maskesiz kişi, korona virüs önlemlerini hiçe sayıp müzik eşliğinde halay çekti.
Korona virüs (Covid19) vaka sayıları son günlerde artarken, yüksek riskli iller arasında yer alan Antalya’da bazı kişilerin sorumsuz davranışları endişe oluşturuyor. Bu haftaki Covid19 il risk haritasında 100 bin kişide 95,16 oranıyla çok yüksek riskli iller kategorisine yaklaşan Antalya’da korona halayları sürüyor. Karaalioğlu Parkı’nda bir araya gelen yaklaşık 20’ye yakın kişi, maskesiz bir şekilde pandemi kurallarını hiçe sayıp önce halay çekti ardından oynadı. Cep telefonuyla görüntüleri çeken kişi, 'korona yok' burada derken, grup uzun süre oynamaya devam etti.
Sosyal medyada paylaşıla görüntüler izleyenlerin tepkisine yol açtı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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