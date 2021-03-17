FT Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi Ziraat Türkiye Kupası: FT Antalyaspor: 2 -Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final mücadelesinde FT Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Karşılaşmayı 20 kazanan FT Antalyaspor, kupada finale yükseldi.



Maçtan dakikalar(İkinci yarı)

50. dakikada Eren Albayrak’ın ortasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Nuri Şahin’in şutunu kaleci güçlükle kurtardı.

65. dakikada Salih Uçan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna, ceza alanı içinde iyi yükselen Tzavellas’ın kafası az farkla üstten auta gitti.

82. dakikada Fredy’in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Hakan Özmert’in şutu kalecinin solundan ağlara gitti. 20

87. dakikada Moubandje’nin pasında topla buluşan Caulker’in ceza alanı içinden sert şutu az farkla yandan auta gitti.

89. dakikada Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası çaprazından kullandığı serbest vuruşu kaleci Boffın güçlükle kornere çeldi.



Stat: Antalya

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Alpaslan Dedeş xx, Murat Ergin Gözütok xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xx, Kudriashov xx, Eren Albayrak x, Nuri Şahin xx, Hakan Özmert xxx (Sidnay Sam dk. 90 ?), Gökdeniz Bayrakdar xx, Fredy xx, Amilton xx (Naldo dk. 77 x), Podolski xx (Orgill dk. 90 ?)

Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Mevlüthan Ekelik, Serdar Gürler, Omar İmeri, Mert Yılmaz, Ali Eren İyican

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Fatih Aksoy x, Tzavellas x, Moubandje x, Tayfur Bingöl x(Bareiro dk.77), Ceyhun Gülselam x(Efkan Bekiroğlu dk.63), Salih Uçan x(Hasan Hüseyin Acar dk.85), Berkan İsmail Kutlu x (Siopis dk.63), Davidson x, Mustafa Pektemek x(Caulker dk.85)

Yedekler: Serkan Kırıntılı, Alpay Çelebi, Umut Güneş, Tetah

Teknik Direktör: Semih Tokatlı

Goller: Podolski (dk. 17), Hakan Özmert (dk. 82) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Amilton, Eren Albayrak, Podolski, Gökdeniz Bayrakdar, Serdar Gürler, Hakan Özmert (FT Antalyaspor),Tayfur Bingöl, Berkan İsmail Kutlu, Mustafa Pektemek, Siopis, Efkan Bekiroğlu, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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