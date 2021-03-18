Antalyaspor’da 21 yıl aradan sonra kupa finali sevinci

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor’da 21 yıl aradan sonra Türkiye Kupası’nda ikinci kez finale yükselmenin sevinci yaşanıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında FT Antalyaspor, kentin diğer Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor’u Podolski ve Hakan Özmert’in golleriyle 20 mağlup ederek, finale yükseldi. Karşılaşmada Antalyaspor’dan 6, Aytemiz Alanyaspor’dan 6 olmak üzere toplam 12 futbolcu karşılaşmanın hakeminden sarı kart gördü. Kırmızıbeyazlılarda 21 yıl aradan sonra ikinci kez Türkiye Kupası’nda final hakkı kazanılmasının coşkusu büyük oldu. Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcu ve teknik heyet sevinçlerini sahanın ortasında hep birlikte kutladı. Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri, kent protokolü tribünde büyük sevinç yaşadı. Bu coşku soyunma odasına yöneticilerinde inmesiyle zirveye ulaştı.

Kırmızıbeyazlılar geçen sezon yarı finalde yine Alanyaspor ile karşılaşmış, ilk maçı 10, ikinci maçı da 40 kaybederek kupaya veda etmişti.

Antalyaspor, tarihinde ilk ve tek Türkiye Kupası finalini 19992000 sezonunda Galatasaray'a karşı oynamış ve normal süresi 22 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında rakibine 53 kaybetmişti.

Antalyaspor bu sezon, kupada finale giden yolda gol yemeden; Pendikspor’u 20, Boluspor’u 10, Bursaspor’u 30, Sivasspor’u 10, Alanyaspor’u 20 mağlup etti.

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