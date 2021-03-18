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Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'na, Muratpaşa takviyesi

DHA

Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'na, Muratpaşa takviyesi


ANTALYA, (DHA) MURATPAŞA Belediyespor'un 16 yaşındaki başarılı sporcusu Victoria Sidorova, Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı'yla 26-28 Mart'ta Sofya'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Ritmik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda birinci olan Kadın Ritmik Cimnastik Milli Takımı, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 2628 Mart tarihlerinde yapılacak Dünya Kupası'nda mücadele edecek. Milli takımda, Muratpaşa Belediyespor'dan Victoria Sidorova ve antrenör Sara Staykova da yer alacak. Kupada podyuma çıkacak ay-yıldızlılarda, Muratpaşa Belediyespor'un altyapısından yetişen ve Kiev'de altın madalyaya uzanan grupta yer alan Azra Akıncı da bulunuyor.
Muratpaşa'nın 16 yaşındaki sporcusu Victoria Sidorova, kupa öncesi antrenmanlarını, antrenörü Sara Staykova gözetiminde sürdürüyor. Zorlu hareketleri podyumda sayısız kez tekrar eden Sidorova, Sofya'da güzel bir performans sergileyeceklerini söyledi, "Başaracağız" dedi. Antrenör Staykova ise 4 yıldır Sidorova'yla birlikte çalıştıklarını belirterek, "Sidorova, gençler kategorisinde de milli takımın bir parçasıydı. Şimdi, büyükler kategorisine de seçildi. Sofya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyorum. Umarım her şey yolunda gider ve mutlu şekilde geri döneriz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Victoria'nın ritmik antremanından görüntüler
RÖP1: Victoria Sidorova ile röportaj
Antremandan detaylı görüntüler
-RÖP2: Antrenörü Sara Staykova ile röportaj
-Detaylar
DHA-Spor Türkiye-Antalya ANTALYA
2021-03-18 11:21:53

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