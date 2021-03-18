Antalya’nın 3 önemli gündemi Kent Konseyi’nde görüşüldü

Antalya gündeminde uzun süredir yer alan Düden Çayı’ndaki kirlilik, Konyaaltı Sahili’ndeki işgal ve kaçak yapılar ile falezlerin ışıklandırılması konuları Kent Konseyi Yürütme Kurulu’nda tartışıldı.



Antalya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, kentin gündeminde yer alan konuları görüşmek amacıyla toplandı. Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda pandemi koşulları gözetilerek yapılan Mart ayı Yürütme Kurulu toplantısında Düden Çayı’ndaki kirlilik, Konyaaltı Sahili’ndeki işgaller ve kaçak yapılar ile falezlerin ışıklandırılması konuları görüşüldü. Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt’un başkanlığında yapılan toplantıda, görüşülen konularla ilgili rapor hazırlanması, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve hazırlanacak raporların ilgili kurumlara gönderilmesi kararlaştırıldı.



“Düden Çayı’ndaki kirlilik”

Toplantıda Yürütme Kurulu üyelerinden oluşan komisyon tarafından hazırlanan ‘Düden Çayı’ndaki Kirlilik’ konulu bir sunum yapıldı. Sunumda Düden Çayı’ndaki sorunun bir kokuyla ortaya çıktığı belirtilerek, geçmiş yıllarda benzer bir problemin yaşandığı ve Mart 2015 tarihli grup raporlarına yansıdığı vurgulandı. Toplantıda o raporun bugün yaşanan durumu da özetlediği ifade edildi. Düden Çayı’nda meydana gelen ve balık ölümlerine neden olmasından dolayı ülke gündeminde tartışma oluşturan konuyla ilgili sunumda önemli tespitler yer aldı. Toplantıda konuyla ilgili bir rapor hazırlanarak ilgili kurumlara gönderilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması kararlaştırıldı.



“Konyaaltı Sahili’ndeki işgaller”

Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplantısının bir diğer önemli konusu ise Konyaaltı Sahili’ndeki işgaller ve kaçak yapılar oldu. Konuyla ilgili Yürütme Kurulu Üyesi Mimar Recep Esengil tarafından bilgi verildi. Konyaaltı Sahili ile ilgili alan yönetimi bulunduğu ancak bunun yıllardır uygulanmaması eleştiri konusu oldu. Konyaaltı Sahili’nin seçimden önce ve sonra devam eden işgaller ve kaçak yapılaşmadan dolayı giderek daha kötüye gittiğini vurgulayan Recep Esengil, bu konuda ilgili kurumların gerekli denetimleri yapmasından öte, uygulamalara dikkat edilmesi gerektiğine işaret etti. Konyaaltı Sahili’ndeki ulaşım ve otopark sorunu ile sahil alanının halkın kullandığı alanlarının giderek daralması da gündeme getirilerek, bu konuda yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması ve bir politika üretilmesi gerektiği belirtildi.



“Falezlerin ışıklandırılması projesi”

Kentte tartışma oluşturan falezlerin ışıklandırılması önerisi de Yürütme Kurulu’nda görüşüldü. Konuyla ilgili Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nihat Dipova tarafından bir değerlendirme yapıldı. Ortada henüz bir ışıklandırma projesinin olmadığı hatırlatılırken, bu önerinin bilimsel bir çalışma yapılmadan hayata geçmesi durumunda bölgedeki flora ve ekosistem başta olmak üzere doğal yapının zarar göreceği vurgulandı. Benzer projenin geçmişte de kentin gündemine getirildiğinin hatırlatıldığı toplantıda, geçmiş dönemlerde Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne bu projenin falezlere ve doğal yaşama vereceği zararlara ilişkin bir rapor sunulduğu kaydedildi. Falezlerin ışıklandırılmasıyla ilgili bilimsel bir çalışma yapıldıktan sonra bu projenin hayata geçirilip geçirilmeyeceğine karar verilmesi gerektiğinin daha doğru bir yaklaşım olacağı ifade edildi.

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