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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Günde 400 çocuğa online trafik eğitimi

İHA

Günde 400 çocuğa online trafik eğitimi

Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 17 Mart3 Haziran tarihleri arasında günde 400 çocuğa Online Trafik Eğitimi verilecek.
Antalya Emniyet Müdürlüğü, Çocukların trafik güvenliğini konusunda farkındalık düzeyini artırmak amacıyla pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimlere devam edilememesi sebebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde 17 Mart3 Haziran tarihleri arasında oluşturulan eğitim takvimi ile Antalya genelinde eğitim gören anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinden günlük 400 öğrenciye uzaktan eğitim araçları kullanılarak Online Trafik Eğitimleri verilmeye başlandı.
Eğitim çerçevesinde çocuklara, karşıdan karşıya geçiş kuralları, araç içerisinde yapacakları seyahatlerinde çocuk koltuğuna oturup emniyet kemeri kullanmaları, trafik lambaları, trafiğe kapalı alan, oyun alanları konularında bilgilendirmeler yapılıyor.

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