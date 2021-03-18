Kuruyan Demre Çayı, son yağışlarla yeniden canlandı



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Demre ilçesindeki üreticiler için hayati öneme sahip olan ve küresel ısınma nedeniyle kuruyan Demre Çayı, yeni yağışlarla birlikte canlandı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar ve yağmur sonrası Demre Çayı, yeniden akmaya başladı. Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Şu anda üreticiler olarak çok mutluyuz. 3 gün önce damla su bulunmayan Demre Çayı yatağından su akıyor" dedi.

Batı Torosların en yüksek noktalarından Gömbe Yaylası'ndaki Akdağ'ın eteklerinde eriyen kar ve yağmur sularının etkisiyle kasım ayı ortalarında akmaya başlayan Demre Çayı'nda geçen yıllarda mayıs ayı sonuna kadar su bulunuyordu. Ancak bu yıl küresel ısınmanın etkileriyle birçok dereyi içine alarak Demre'de denize dökülen çay, tam anlamıyla kurudu. Çay yatağının denize dökülen noktadan başlayarak yaklaşık 10 kilometre bölümünde bir damla su kalmadı. Demre Çayı'nda sadece 2020 yılının 15 Ocak günü yağan yağış sonrası bir sel tehlikesi yaşanmış, ancak bir süre sonra çayın suları azalmaya başlamıştı.

YENİDEN CANLANDI

15 Mart'ta ise yüksek kesimlerde etkili olan kar ve yağmur yağışı bölgedeki üreticiler için hayati öneme sahip olan Demre Çayı'nı canlandırdı. Demre Çayı, 17 Aralık Çarşamba günü öğleden sonra yeniden akmaya başladı. Çay yatağını kaplayan suyun Akdeniz'e dökülmeye başlaması üreticileri de sevindirdi.

'UMUDUMUZ YAĞIŞLARIN BİR SÜRE DAHA DEVAM ETMESİ'

Demre Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, "Bu akan su Demre çiftçisinin, Demre Ovası'nın, seralarımızın ve portakal bahçelerimizin ilacı oldu. Yaklaşık 30 kilometrelik çay yatağının tamamında son yağışlarla sular akmaya başladı. Son yağan yağmurlar, Toroslara yağan karla birlikte Demre Çayı yeniden akmaya başladı. Çayın kuruyan yatağı yeniden su ile doldu. Taban suyu yeniden yükseldi. Umudumuz yağışların bir süre daha devam etmesi. Biraz daha yağış alırsak, Demre Çayı bir süre daha akacak. Bu da kuyuların kurumaması, 30 bine yakın arazinin sulanması, 9 mahallede yaşayan yaklaşık 21 bin insanın içme suyu sıkıntısı yaşamaması demek. Şu anda üreticiler olarak çok mutluyuz. 3 gün önce damla su bulunmayan Demre Çayı yatağından su akıyor. Denize dökülüyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-03-18 12:50:50



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