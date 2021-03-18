Burdur'da parkta öldürülen 17 yaşındaki Gizem'in cenazesi alındı

Burdur'un Bucak ilçesinde bir erkek tarafından parkta bıçaklanarak öldürülen 17 yaşındaki kızın cenazesi yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alındı.

Olay, dün saat 13.30 sıralarında Bucak ilçesi Yunus Emre Parkı’nda meydana geldi. 19 yaşındaki E.Y. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştığı 17 yaşındaki Gizem Canbulut’u çeşitli yerlerinden bıçakladı. Haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Canbulut’un cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Canbulut'un cenazesinin Susuz Köyü'nde toprağa verileceği belirtildi. Olay yerinden kaçan E.Y ise gittiği evinde kendisini polise ihbar etti. E.Y. ve Gizem Canbulut’un daha önce aynı okulda öğrenim gördükleri öğrenildi. Gözaltına alınan E.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

E.Y alınan ilk ifadesinde genç kızın kendisi hakkında sahte sosyal medya hesapları açtığını ileri sürdü ve uyarmak için buluştukları parkta bir anlık öfkeyle öldürdüğünü söylediği bilirildi.

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