Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



CENAZESİ YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Canbulut'un cenazesinin Bucak'a bağlı Susuz köyünde toprağa verileceği belirtildi.

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-18 13:50:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.