Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da bunalıma giren emekli astsubay İ.O. (60), beylik tabancasıyla intihara kalkıştı. Yaralanan İ.O., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, öğle saatlerinde Konyaaltı ilçesi Öğretmenevleri Mahallesi, 999 Sokak'taki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. Bilinmeyen nedenle bunalıma girdiği belirtilen emekli astsubay İ.O., eşi ve kızı evde olduğu sırada kızının odasına girip, beylik tabancasıyla başına ateş etti. Silah sesi üzerine odaya giren kızı ve eşi, İ.O.'yu kanlar içinde buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, başından yaralı İ.O.'yu ambulansla hastaneye götürdü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-18 13:52:18



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