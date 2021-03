Gaziler Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete girdi

Kepez Belediyesi tarafından yapılan ve içerisinde 400 metrekare büyüklüğünde aile sağlığı merkezinin bulunduğu Gaziler Aile Yaşam Merkezi, törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

İçerisinde aile sağlığı merkezi (ASM) de bulunan sosyal tesis, Duacı ve Gaziler mahallelerine kazandırıldı. Yapımı tamamlanan ve belediyenin sosyal hizmetlerinin tek bir merkezde toplandığı Gaziler Aile Yaşam Merkezi de, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün söz verdiği tarihte, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümü ve Şehitlerimizi Anma Günü'nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Tesisin bahçesinde, sosyal mesafe, maske ve hijyen kuralları dikkate alınarak düzenlenen törene AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, Başkan Hakan Tütüncü, Antalya İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar, belediye meclis üyeleri, kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ve Kur'anı Kerim tilaveti ile başlayan törende ilk olarak kürsüye gelen Gaziler Mahalle Muhtarı Yıldıray Bakay, aile yaşam merkezi hizmetinden dolayı Başkan Hakan Tütüncü’ye teşekkür etti.



Gaziler’e 8 odalı, 400 metrekarelik ASM

Daha sonra kürsüye gelen İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür, “Hakan Başkan, Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’nü, her yıl 2 aile sağlığı merkezi (ASM) ya da sağlıkla ilgili bir tesis açmayı alıştırdı. İnşallah bu sene ikincisini de bekliyoruz.” dedi.

İlçedeki sağlıkla ilgili planlamalara, Kepez Belediyesinin ciddi bir destek verdiğini aktaran Hülür, konuşmasında şunları kaydetti: “Aile Yaşam Merkezi, gerçekten farklı bir proje oldu. Bu merkezde, Sağlık Müdürlüğüne tahsis edilen 8 odalı, yaklaşık 400 metrekarelik bir alan var. Gaziler mahallesindeki vatandaşlarımız daha önce Aksu İlçesindeki Topallı bölgesinde bulunan ASM’ye gidiyordu. Hakan Başkan, sosyal tesisin içerisine ASM yapılmasını talep etti. Biz de konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı’ndan gerekli izinleri aldık. Gaziler ASM’ye Nisan ayında hekim ataması yapılacak. Gaziler ASM, 1 hekimle hizmet vermeye başlayacak. Mahallenin nüfusu 6 bin gözüküyor. Nüfus artışına göre hekim sayısı artıracağız. Bu tesiste sadece aile sağlığı hizmeti vermek istemiyoruz. Biraz daha alan verilirse tesiste diş ünitesi, sağlıklı hayat merkezi konsepti kapsamında kanser taramaları, sigara bırakma polikliniği, psikolojik destek gibi hizmetler de verilebilir. Sağlıklı hayat merkezi ile yaşam merkezi entegre edilebilir. Bu proje de Türkiye'de iyi model olabilir.”



Bu eser, Çanakkale Zaferi yıldönümünün hatırası olacak

Başkan Hakan Tütüncü de, konuşmasında, Gaziler Aile Yaşam Merkezi’ni, 18 Mart’ta hizmete açacaklarının sözünü verdiğini anımsatarak, “ Allah'ın izniyle verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıldönümünde, şehitlerimizi ve gazilerimizi andığımız bu anlamlı günde özel bir açılış yapalım istedik. Aile yaşam merkezimiz, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 106. yıldönümünün hatırası olarak Gaziler Mahallemize bir imzamız olsun, dedik.” açıklamasını yaptı.



Kepez’den köylerine aile yaşam merkezi

Mahalleye dönüşen ilçenin köylerini yeni bir eserle daha buluşturduklarının altını çizen Başkan Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Mahalleye dönüşen köylerimize yeni bir konsept hazırladık. Bu konseptin ilk örneği Gaziler Aile Yaşam Merkezi’dir. Aile yaşam merkezi, üç mahallemize yaptığımız semt konaklarımıza spor tesislerinin ve sağlık ünitelerinin eklenmiş halidir. Bu sosyal tesisin semt spor sahasında gençlerimiz, çocuklarımız spor yapabilecek.Tesisin içerisinde ise meslek edindirme kurslarımız olacak. Yine Belediye Tıp Merkezi’mizin aile danışma bölümü, bu sosyal tesiste diyetisyen, psikolog gibi hizmetleri olacak. Ortaokul ve lise öğrencilerimizin başarı seviyesini yükseltmeye yönelik yaptığımız takviye kurslarını bu merkez sayesinde Gaziler Mahallesi’ndeki öğrencilerimizle de buluşturacağız.Aile yaşam merkezimizde, bölge sakinlerinin düğünlerini, kına gecelerini, değişik sevinç günlerini en güzel şekilde kutlaya bilecekleri çok amaçlı salonda bulunuyor. Sosyal tesisin bahçesinde kır düğünleri için ayrılmış bir alan da yer alıyor.”



“Doktoru ve şifayı mahallere getiriyoruz”

Başkan Hakan Tütüncü, Gaziler Aile Yaşam Merkezi’ndeki ASM ile doktoru ve şifayı mahalleye getireceklerinin altını çizerek, “Aile Yaşam merkezlerinin kalbini doktor ve şifa oluşturuyor. Antalya İl Sağlık Müdürlüğümüz, Gaziler Yaşam Merkezi’ne, iki aile hekiminden oluşan bir ASM kurdu. Bu ASM de, bugünden itibaren doktor mesaiye; hemşehrilerimizi muayene etmeye, reçetelerini yazmaya başlayacak. Nisan ayından itibaren de Gaziler ASM’nin kadrolu aile hekimi olacak” diye konuştu.



Milletvekili Çokal, “Kepez cazibe merkezi oldu”

AK Parti Antalya Milletvekili Dr. Tuba Vural Çokal da konuşmasına, “18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 106. yıldönümü ve Şehitlerimizi Anma Günü'nde canları ve kanları ile vatanımızı müdafaa eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum.” sözleriyle başladı.

Çokal, 1520 yıl önce Kepez’in, Antalya'nın arka bahçesi gibi algılandığını aktararak, “Son 12 yılda Kepez'in geldiği yeri görüyoruz. Kepez, Antalya'nın cazibe merkezi oldu. Önemli yatırımlar, büyük projelerin hepsi Kepez'de. Gaziler Aile Yaşam Merkezi projesi nedeniyle Hakan Başkan ile gurur duydum. Kadınlara yönelik yaptığı hizmetlerden dolayı da Hakan Başkan’a teşekkür ederim. Sağlık ve çocuklarla ilgili projeler başta olmak üzere her türlü çalışmasında Kepez Belediyesinin yanında olmaya devam edeceğiz.”





Milletvekilinden göz sağlığı taraması

Konuşmaların ardından okunan duaların akabinde protokol üyeleri tarafından kesilen kurdele ile Gaziler Aile Yaşam Merkezi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Daha sonra protokol üyeleri, Başkan Tütüncü’nün rehberliğinde Gaziler Aile Yaşam Merkezi’ni gezdiler. Aynı zamanda göz doktoru olan AK Parti Milletvekili Tuba Vural Çokal, açılış vesilesiyle Gaziler ASM’de bölge sakinlerine göz sağlığı taraması yaptı.



Bu merkezde aileye hizmet var

Ailelere ve her yaştan vatandaşa çeşitli sosyal hizmetlerin verileceği tesiste, kadınlar için meslek ve sanat kursları, çocuklara yönelik destek eğitim kursları açılacak. Sosyal tesisin çok amaçlı salonunda kadınlara step, aerobik ve plates kursu hizmeti verilecek. Aile yaşam merkezinde kadınlara, haftada bir gün diyetisyen ve psikolog hizmeti de sunulacak. Kadın ve ailelere yönelik seminerlerin düzenleneceği sosyal tesiste, 2 doktorun görev yapacağı aile sağlığı merkezi (ASM) de bulunuyor. Tesisin yanındaki sentetik çim futbol sahasında ise çocuklara yönelik spor kursları düzenlenecek.

Gaziler Mahalle sakinleri, yaşam merkezinin bahçesinde ve çok amaçlı salonunda düğün, asker uğurlama, nişan, mevlit gibi etkinliklerini gerçekleştirebilecek.

