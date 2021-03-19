Sıcaklık farkı, çileğin şeklini bozdu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sıcaklık farkı, çileğin şeklini bozdu

DHA

Sıcaklık farkı, çileğin şeklini bozdu


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da seralarda üretilen çileklerden bazılarının iri ve şeklinin bozuk olması, tüketicilerde 'hormon mu kullanılıyor' endişesi yaratıyor. Ziraat mühendisleri, şekil bozukluğunun, iklim değişikliğinin de neden olduğu gece-gündüz sıcaklık farkından kaynaklandığını açıkladı.
Türkiye'nin örtüaltı yaş meyve sebze üretiminde en büyük paya sahip Antalya'da, kış aylarında birçok yaz meyve sebzesi de üretiliyor. Bu ürünlerden en yaygın olanlardan biri de çilek. Çileğin kilogram fiyatı Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde 10 TL'yi, market, pazar ve manavlarda ise 15-20 TL'yi buluyor. Genellikle hazır paket şeklinde satışı yapılan çileklerin içinden, şekli bozuk ürünler de çıkabiliyor. Bu çilekler ise tüketicide hormon kullanıldığı endişesine yol açıyor.
'SICAKLIK FARKI, KALSİYUM VE BOR EKSİKLİĞİ'
Antalya'nın yanı sıra Mersin ve Adana bölgelerinde de üretimi yaygın olan çilekteki şekil bozukluğunun, küresel ısınmanın da etkisiyle gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkından kaynaklandığı, herhangi bir hormon ya da kimyasal ilacın kesinlikle kullanılmadığı kaydedildi. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Antalya Şube Başkanı Vural Şahin, çilekteki şekil bozukluğunun sebeplerini şöyle sıraladı:
"Kalsiyum ve bor noksanlığından kaynaklı çileklerde şekil bozuklukları oluşabilir. Ayrıca gece-gündüz sıcaklık farkı, gübre yetersizliği de sebeptir. Bitki gece-gündüz sıcaklık farkı nedeniyle strese giriyor. Domateste olduğu gibi özellikle bombus arısı ya da bal arıları döllenme açısından büyük önem arz ediyor. Bu arıların kullanımı polen, meyve tutumunu sağlayacak ve şekil bozukluklarının giderilmesinin önüne geçecektir."
'ÇİLEKTE HORMON KULLANILMAZ'
Havaların soğuk olduğu dönemlerde çilek üretici veya tüketicilerinin şekli bozuk ürünlerle karşılaşabileceğini belirten ziraat mühendisi Abdülkadir Polatoğlu, "Bunlara biz şekil bozukluğu adını veriyoruz. Bu tür ürünleri hasatta minimum düzeye düşürmemiz lazım. Gece-gündüz sıcaklık farklarından dolayı çilekte şekil bozukluğu yaşanabiliyor. Diğer nedenleri de bitki besleme eksikliği, tozlanma ve döllenmedeki eksiklikler olabilir. Çilek zaten literatürde hormon kabul etmeyen tek bitki. Vatandaşlarımız 'Acaba hormon mu yaptılar' diye düşünüyor ama endişe etmesinler. Çünkü kesinlikle çilekte hormon kullanılamaz" dedi.
'KÜRESEL ISINMA ETKİLİ'
Üreticilerin seralarda sıcaklığı sürekli kontrol etmesi, tozlanma ve döllenme konusunda arı gibi yeterli etken maddeler kullanmasını da öneren Polatoğlu, şöyle devam etti:
"Sıcaklıklar zaten Antalya gibi bölgelerde sıfırın altına fazla düşmüyor. Açık arazideki çilekler ise dondan korunmaya çalışılmalı. Küresel ısınma da gece-gündüz sıcaklık farkının etkenlerinden biri. Ayrıca geceleri karasal iklim gibi düşünelim, gündüzleri bitki 25-30 derece civarı sıcaklık alıyor, gece ise aniden soğumadan dolayı 5-10 derecelere düşüyor. Bu sıcaklık farkı, şekil bozukluğuna sebep olabiliyor."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-03-19 08:29:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim ...
Başkan Yılmaz AGC yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz AGC yönetimini ağırladı
Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 ...
ATSO Başkanı Davut Çetin: "Pandemiden güçlü bir çıkış yapmalıyız"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Davut Çetin: "Pandemiden güçlü bir çıkış ...
Dayısının övünç madalyasıyla asker selamı verdi
YEREL HABERLER Dayısının övünç madalyasıyla asker selamı verdi
Five Eyes filminin yönetmeni Türkiye’ye övgü yağdırdı Guy Ritchie: “ Tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum”
YEREL HABERLER Five Eyes filminin yönetmeni Türkiye’ye övgü ...
Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları dışarıda yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları ...
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü İki kez bastığı zilin ardından ev sahibine yakalanan şüpheli genç, dayaktan kurtulamadı Şüpheli genç ve ev sahibinin boğaz boğaza boğuşma, zile basma anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini ...
Sokak ortasında öldüresiye dayağa tutuklama Antalya'da transseksüel bireyi öldüresiye darp eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında öldüresiye dayağa ...
Jandarma, şehit öğretmen Kaynar’ın 24 yıllık mezarını yeniledi
YEREL HABERLER Jandarma, şehit öğretmen Kaynar’ın 24 yıllık mezarını ...
Dev uyuşturucu operasyonu sonrası adliye önünde pandemi ihlaline polis müdahalesi Adliye önünde pandemi kuralları ihlal eden şüpheli yakınları kalabalığını polis uzaklaştırdı 'Mavi Bayrak' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 200 şüphelinin yakınları adliye önünde yoğunluk oluşturdu Maske, mesafe kurallarını ihlal eden yaklaşık 200 kişilik grubu polis ekipleri uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu sonrası adliye önünde ...
(ÖZEL) Antalya'da 7 gündür kayıp gencin annesi gözyaşları içinde yardım istedi Son görüldüğü noktada eşyaları bulunan üniversiteli Ramazan'dan haber yok Acılı anne Sabiha Özkan: "Gören varsa lütfen bize bildirsin. Nerede olursa olsun en ufak bir bilgiye muhtacız” " Bir yerden çıksın artık böyle, sadece nefesi olsun. Nefesi için dua ediyorum Allah’a" “ Önüme gelen herkesten artık şüpheleniyorum” "Çantası yeniydi. Hırpalanmış halde bulundu. Fermuarları kopuk. Bunun bu hale gelişi nasıl oldu ben anlamadım."
YEREL HABERLER (ÖZEL) Antalya'da 7 gündür kayıp gencin annesi ...
Bekçinin tuvalete gitmesini bekleyip, 17 bin liralık kabloyu çaldılar
YEREL HABERLER Bekçinin tuvalete gitmesini bekleyip, 17 bin liralık ...
Alanyaspor yarı finalde kupaya veda etti
YEREL HABERLER Alanyaspor yarı finalde kupaya veda etti
Alanya’da Çanakkale Zaferi coşkusu
YEREL HABERLER Alanya’da Çanakkale Zaferi coşkusu
ALKÜ’de Çanakkale Zaferi’nin kahramanları anıldı
YEREL HABERLER ALKÜ’de Çanakkale Zaferi’nin kahramanları anıldı
Gaziler Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete girdi
YEREL HABERLER Gaziler Aile Yaşam Merkezi, törenle hizmete girdi
Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı Aile boyu 17 bin liralık kablo hırsızlığı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Bekçinin tuvalete gitmesi pahalıya patladı Aile boyu ...
Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı Hırsızlar otomobile niyet etti rögar kapağıyla yetindi Sosyal medyada otomobil hırsızlığı görüntüsü izlerken içine kurt düştü, kuşkularında haklı çıktı Güvenlik kameralarından iş yerini canlı izleyen galerici üç kişinin otomobilleri çalmaya çalıştığını gördü
YEREL HABERLER Hayaller otomobil, gerçekler rögar kapağı Hırsızlar ...
Pazarlarda HES kontrolü başladı
YEREL HABERLER Pazarlarda HES kontrolü başladı
Sokakta, tartıştığı trans bireyi döven saldırgan tutuklandı
YEREL HABERLER Sokakta, tartıştığı trans bireyi döven saldırgan ...
Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Emekli astsubay, beylik tabancasıyla intihara ...
Rus turisler Kemer'i özlemiş
YEREL HABERLER Rus turisler Kemer'i özlemiş
Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama kadın ölmek kolay' paylaşımı (2)
YEREL HABERLER Öldürülen Gizem'den 'Türkiye'de kadın olmak zor ama ...