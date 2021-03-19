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Emniyetin ‘ağır’ ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor Ağırlık denetim istasyonlarında tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyen kadın polis memurunu gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor Takograf çıktısından sürücülerin yaptıkları hız ile mola verip vermediğini denetleyen kadın polis memuru, özverisiyle de dikkat çekiyor Banu Kırdıoğulları: “Önce baka kalıyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası” 28 yıllık tır şoförü: “İlk defa kadın polisin takograf aldığını gördüm”

İHA

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 26 yaşındaki Banu Kırdıoğulları, tır ve kamyon gibi yük taşıyan ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyerek sürücülerinin hız ve mola yapmadığını denetliyor. Türkiye'deki ağırlık denetim istasyonlarında nadir rastlanan bu durum için sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Emniyetin ‘ağır’ ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor Ağırlık denetim istasyonlarında tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyen kadın polis memurunu gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor Takograf çıktısından sürücülerin yaptıkları hız ile mola verip vermediğini denetleyen kadın polis memuru, özverisiyle de dikkat çekiyor Banu Kırdıoğulları: “Önce baka kalıyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası” 28 yıllık tır şoförü: “İlk defa kadın polisin takograf aldığını gördüm”

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli 26 yaşındaki Banu Kırdıoğulları, tır ve kamyon gibi yük taşıyan ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyerek sürücülerinin hız ve mola yapmadığını denetliyor. Türkiye’deki ağırlık denetim istasyonlarında nadir rastlanan bu durum için sürücüler de şaşkınlıklarını gizleyemiyor.
Antalya Karayolları Denetim İstasyonunda görev yapan 26 yaşındaki polis memuru Banu Kırdıoğulları, 2019 yılı Ağustos ayında Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevine başladı. 2 ay önce eğitimlerinin tamamlayarak Karayolları Denetim İstasyonunda ekip arkadaşı polis memuru Mehmet Söğütlük (45) ile yeni görevine başlayan Kırdıoğulları, ağır tonajlı tır, kamyon gibi araçları denetim noktasında durdurarak evraklarını sorguluyor, takograflarını inceleyerek hız sınırı aşıp aşmadığını ve yeterli süre mola yapıp yapmadığını denetliyor. Kuralları ihlal edenlere cezai işlem uygulayan Kırdıoğulları, mesleğini büyük bir aşkla sürdürüyor. Türkiye’deki çoğu ağırlık denetim istasyonlarında nadir görülen kadın polis memurunun, takografları incelediğini gören sürücülerse şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

“Baka kalıyorlar”
Araçları kontrol ederken sürücülerin kadın polis memuru görünce davranışlarında değişme olduğunu aktaran Kırdıoğulları, “Önce baka kalıyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası. Türkiye’nin birçok yerinde yük taşıyan araçları denetleyen bayan polislerimiz çok fazla yok ve temkinli davranıyorlar. Daha kibar oluyorlar” dedi.

“Burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum”
Çocukluk hayali mesleğini büyük bir heyecanla sürdürdüğünü dile getiren Kırdıoğulları, “Mesleğimde kesinlikle yükselmek istiyorum. Bu mesleğe başlarken büyük bir heyecanla başladık. O heyecan halen devam ediyor. İnşallah daha başarılı yerlerde olacağım. Her zaman hayalimdi. Şuanda burada olmaktan dolayı gurur duyuyorum” diye konuştu.

“Çalışkan ve hırslı”
22 yıllık polis memuru Mehmet Söğütlük, mesai arkadaşının görevini başarıyla sürdürdüğünü belirterek, “Kamyon ya da diğer büyük araç sürücüleri şaşırıyorlar. Bize karşı farklı konuşuyorlar ama bayan olunca konuşmalarına dikkat ediyorlar. Ceza uyguladığımızdaki tepkileri ona karşı farklı oluyor. Türkiye’de takograf denetimi yapan sadece arkadaşımız var. Çalışkan ve hırslı" ifadesini kullandı.

“İlk defa kadın personelin takograf aldığını gördüm”
Kırdıoğulları’nın denetimine takılan 28 yıllık tır sürücüsü Mehmet Aşçılar da, ağırlık denetim noktalarında ilk defa bir kadın personel gördüğünü belirterek, “Çalışma saatlerimizi kontrol ediyorlar. Mola verip vermediğimizi kontrol ediyorlar. Bu durumdan memnunuz. İlk defa Antalya’nın girişinde kadın personelin takograf aldığını gördüm. İşini iyi biliyor ve kibar. Hoşuma gitti. Takograf işi tekniğe girdiği için, bayanların yapması daha mantıklı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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