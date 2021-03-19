Ersun Yanal, Türkiye Kupası'ndaki üçüncü finalinde bu kez kazanmak istiyor



Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) FRAPORT TAV Antalyaspor'u 21 yıl sonra Türkiye Kupası'nda finale taşıyan Teknik Direktör Ersun Yanal, kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Yanal, teknik adamlık hayatında daha önce hiç galibiyet alamadığı Aytemiz Alanyaspor'u ilk kez yenme başarısı gösterirken, 3'üncü kez final oynayacağı kupayı da bu kez kazanmayı hedefliyor.

Antalyaspor'a 55 yıllık tarihinde ilk kez 13 maçlık yenilmezlik serisi yaşatan Ersun Yanal, kariyerinde ilk kez Aytemiz Alanyaspor'u mağlup etmeyi başardı. Yanal ayrıca teknik adamlık hayatında 3'üncü kez kupa finali oynama heyecanını da Antalyaspor ile yaşayacak. 59 yaşındaki çalıştırıcı, daha önce oynadığı iki Türkiye Kupası finalini de kaybetti.

3'ÜNCÜ KEZ FİNAL HEYECANI

Ersun Yanal, Gençlerbirliği'nin başındayken Türkiye Kupası finalinde 2002-2003 sezonunda Trabzonspor'a 3-1, 2003-2004 sezonunda da yine Trabzonspor'a 4-0 kaybederek, kupaya ulaşma şansını yitirmişti. 17 yıl sonra Fraport TAV Antalyaspor ile kariyerinde 3'üncü kez Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselme başarısı yakalayan Yanal, Beşiktaş karşısında galip gelerek kariyerindeki ilk Türkiye Kupası'nı almayı hedefliyor.

GOL YEMEDEN FİNALE ÇIKTI

Akdeniz ekibi, Türkiye Kupası'nda bu sene oynanan maçlarda gol yemeyen tek takım konumunda. Kırmızı beyazlı takım kupada oynadığı 5 maçın tamamında kalesini gole kapatırken, rakip ağlara ise 9 gol gönderdi. Fraport TAV Antalyaspor, kupada 4'üncü turda Pendikspor'u 2-0, 5'inci turda Boluspor'u 1-0, son 16 turunda Bursaspor'u 3-0, çeyrek finalde Demir Grup Sivasspor'u 1-0 ve yarı finalde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti.

ALANYASPOR'U İLK KEZ YENDİ

Teknik Direktör Ersun Yanal, Spor Toto Süper Lig'de çalıştırdığı takımlar arasında daha önce galibiyeti bulunmadığı Aytemiz Alanyaspor'u da yenmeyi başardı. Deneyimli teknik adamın, daha önce 10 kez rakip olduğu Aytemiz Alanyaspor'a karşı 2 beraberlik ve 7 yenilgisi bulunurken, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 2-0 kazanarak galibiyetle tanıştı. Yanal'ın, Süper Lig'de mücadele eden takımlar arasında sadece Atakaş Hatayspor'a karşı galibiyeti bulunmuyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-03-19 10:49:52



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.