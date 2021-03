Manavgat’ta bulunan muz seralarında yılın ilk hasadı gerçekleştirildi. Manavgat’ta 15 bin dönümün üzerinde örtü altı muz üretimi yapıldığını belirten Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, Manavgat’ın Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 15’ini karşıladığını söyledi.

Antalya’nın Manavgat ilçesine bağlı Karacalar Mahallesinde Ozan Gündüz’e ait 27 dönüm kapalı alanı bulunan muz serasında ilk hasat gerçekleştirildi. Hasat sırasında Manavgat’ta birçok muz serasında danışmanlık görevini de üstlenen Ziraat Mühendisi Süleyman Kısa da hazır bulundu. 27 dönüm kapalı alanda 4 bin 500 fidanları olduğunu belirten muz üreticisi Ozan Gündüz, “İlk yılımızda her ağaçtan 30 kilo muz aldık. Fiyatlar 7,207,50 bandında değişiyor” diye konuştu.



“İç piyasada tüketim olarak potansiyele daha yeni ulaşıyoruz”

Manavgat’ta muz üretimi konusunda bilgi veren Ziraat Mühendisi Süleyman Kısa, Manavgat’ta muz üretiminin yaklaşık 10 yıl önce 12 üreticinin eski klasik seralarda deneme üretimiyle başladığını belirterek “Gelinen noktada çok ciddi bir yol kat edildi. Çok da başarılı bir üretim var. İç piyasada tüketim olarak potansiyele daha yeni ulaşıyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntı görüyorum, çevre açısından plansız bir yapılaşma var. Manavgat’ın aynı zamanda turizm kenti olması anlamında görüntüyü bozacak şekilde yapılaşma olduğu için bunu biraz daha planlı bir kuruluma yönelmesi lazım. Bunun yerel yönetim, tarım bakanlığı veya turizm bakanlığıyla işbirliği içinde biraz daha planlı yapılması gerektiğine inanıyorum” diye konuştu.



“İthal muza göre aromasıyla, sağlık yönüyle denk veya daha üstün”

Manavgat muzunun kendine has özellikleriyle diğer bölgelerin muzlarından bir adım önde olduğuna dikkat çeken Kısa, “Manavgat muzu parmak yapısı, kalitesiyle ithal muza göre aromasıyla, sağlık yönüyle denk veya daha üstün. Her yönüyle çok daha kaliteli. Raf ömrüyle geldi son zamanlarda, inşallah o raf ömrünü de ürünü iyi beslemeyle iyi iklimlemeyle aşacağımızı düşünüyorum. Kalite ve sağlık açısından herhangi bir sıkıntısı yok” şeklinde konuştu.



“Çok muza uygun olmayan toprak ve arazilerde sera kurulumu yapılıyor”

Manavgat’ta muz üreticilerinin en büyük sorununun altyapı ve sera kurulumu olduğunu, üreticilerin genelde maliyete bakarak sera kurulumu yaptığını belirten Kısa, “İklimlemesi yetersiz çok sera var, yan yana yapılan 2 serada bazen 6 derece gibi ısı farkı olduğunu görüyoruz. Bu tamamen sera kurulumuyla ilgili. Bunun en büyük zorluğunu teknik olan arkadaşlar olarak biz çekiyoruz. Çünkü sonuçta başarısızlığa götürüyor. Üretici de kullanılan ilaç ve gübre gibi konulardan olduğunu düşünüp, ziraat mühendisleri veya bakıcılara suç buluyor. En büyük sorunlardan birisi bu. İkincisi de alt yapı sorunu. Manavgat toprakları oldukça ağır, killi ve kireçli. Çok muza uygun olmayan toprak ve arazilerde sera kurulumu yapılıyor. Bunun drenaj başta olmak üzere dikim şekliyle bunların önüne geçilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.



“Muz seralarında çalışacak kişilerin eğitilmesi gerekir”

Muz seralarında çalışacak kişilerin eğitilmesi gerektiğini söyleyen Süleyman Kısa, “Manavgat’ta muz konusunda yeterli çalıştıracak bilgiye sahip kalifiye eleman yok. Muz seralarında çalışacak kişilerin eğitilmesi gerekir. Bunu sanayi odası yapabilir, ziraat odası yapabilir, belli kurslar açılabilir. En azında bu serada bir fidan ayar işi yapıyoruz şimdi eline daldızı alan seraya giriyor. Bu fidan ayarı demek değildir, bu işin ustaları var. Bir yıl sonra üretimin başarılı olması için her şeyden önce daha önce saydıklarımızın üzerine iyi bir fidan bırakma, kaliteli bir fidan bırakma gerekir” dedi.



“Hasadımız yavaş yavaş 1 ay öncesinden başladı”

Muz üreticisi Ozan Gündüz, 2021 muz hasadının Manavgat için başladığını belirterek “Buradan tüm üreticilerimize hayırlı olsun, bereketli olsun diyoruz. Seramızda 2020 yılının 5 Mayıs tarihinde muz dikimini gerçekleştirdik. 1 yıllık süremiz dolmak üzere hasadımız da yavaş yavaş 1 ay öncesinden başladı. Şimdi devam ediyoruz. Olgunlaşan muzların şekillerine, muzun artık besleyemeyecek duruma gelmesini ardından kesiliyor ve tüccarlar tarafından toplanıyor. Bu yıl ilk yılımız olması, muzun kök gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle şu an dallarımızın kilosu 3032 civarında. İleriki yıllarda köklerin daha da gelişmesiyle daha fazla kilolar bekliyoruz. Seramızda 4 bin 500 fidemiz var. Yaklaşık 30 kilodan hesap edeceğiz, bin 350 ton civarında bir ürün bekliyoruz. Fiyatlarda fena değil, yüzümüzü güldürüyor, öyle söyleyeyim. Fiyatlar 7,207,50 bandında, daha da yükseleceği söyleniyor ama bakalım piyasa koşulları. Fiyatların yükselmesi için iklim ve her şey etken” dedi.



“Türkiye’nin muz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini artık tek başına Manavgat üretiyor”

Tarımın artık yatırım yapılabilir bir sektör haline dönüştüğünü belirten Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Boztaş, “Manavgat’ta 2014 yılında 21 dönümle başlayan örtü altı muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dönümü aşmış durumda. Buda şunu gösteriyor, Türkiye’nin muz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini artık tek başına Manavgat üretiyor. Muzda 200 milyon dolarlık ithalat var, biz bu 200 milyon dolarlık ithalatı azaltarak ülkemizin cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlamış olduk” şeklinde konuştu.



“Manavgat muzu tadı ve aromasıyla artık aranır bir meyve olmaya başladı”

Boztaş, konuşmalarına şöyle devam etti: "Hükümetin verdiği destekler ve gümrük vergisiyle yerli üreticinin korunması var. Muzda olan başarının diğer tarım ürünlerine de örnek teşkil edilerek diğer ürünlerde de aynı yöntemin uygulanmasını talep ediyoruz. Yani biz yurt dışındaki bir üreticiyle aynı şartlarda olduğumuz zaman ithalata gerek duymadan muz üretiminde olduğu gibi diğer tarım ürünlerinde de daha kaliteli olarak bunu yapabilecek noktadayız. Muzda bunun bir örneği oldu. Manavgat muzu tadı ve aromasıyla artık aranır bir meyve olmaya başladı."

