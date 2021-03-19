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(ÖZEL) Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kaçarak kurtuldular Zincirleme kazada panik anları Kaza yapan ehliyetsiz sürücüye, genç kadından tepki 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Park halindeki otomobillerine çarpıp, kazada amcasının yaralanmasına neden olan sürücüye, genç kadından tepki Amcasının yaralanmasına sinirlenen Elif K.: "Madem arabayı sürmeyi bilmiyorsun, ne diye biniyorsun"

İHA

(ÖZEL) Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kaçarak kurtuldular Zincirleme kazada panik anları Kaza yapan ehliyetsiz sürücüye, genç kadından tepki 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Park halindeki otomobillerine çarpıp, kazada amcasının yaralanmasına neden olan sürücüye, genç kadından tepki Amcasının yaralanmasına sinirlenen Elif K.: "Madem arabayı sürmeyi bilmiyorsun, ne diye biniyorsun"

Antalya’da 4 araçlı zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Kaldırıma çıkarak durabilen aracın içindeki sürücü ve yanındaki yolcu uzun süre kendine gelemedi. Kazada amcası yaralanan genç kadın, sürücüye tepki gösterirken, kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 16.00 sırasında Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi, Yener Ulusoy Bulvarı üzerinde meydana geldi. Serhat Burak idaresindeki 07 AAR 297 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı manevra nedeniyle sağ şeritteki park ve seyir halindeki otomobillere çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Burak’ın otomobili, park halindeki bir araca arkadan çarpmanın da etkisiyle ön tarafı kaldırıma çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ön tarafı hurdaya dönen otomobildeki sürücü ve yanındaki yolcunun bir hayli bitkin olduğu görüldü. Otomobiline arkadan çarpılması nedeniyle kazada başından yaralanan Recep Başaran’ın yardımına vatandaşlar koştu. Koltuğa oturtulan ve başına buzlu tedavi uygulanan amcası Başaran’ın yanından yeğeni Elif K., bir an olsun ayrılmadı. Elif K., duran araçlarına çarpan Serhat Burak’a ise bir süre tepki gösterdi.

Amcası yaralanan yeğenden tepki
Kazada amcası yaralanan Elif K, “Geberseydin. Burada oturan ve arabanın içindeki ne olacaktı. Hala konuşuyorsun. Sen gebereydin inşallah. Madem arabayı sürmeyi bilmiyorsun, ne diye biniyorsun” diye tepki gösterdi.
Direksiyonda bitkin şekilde duran Serhat Burak ise polislere, “Yani ben şimdi suç mu işledim. Ben normalde başka tarafa Kemer’e gidiyorum. Yanımdaki üçüncü kişinin ismini bilmiyorum. Beni aradı, ‘beni götürebilir misin’ dedi. Gerçekten iyiyim. Ben kendime geldim. Abi çekiciyi arayalım mı” diye konuştu.

“Fren sesine kaçtık”
Kaldırımdaki çiftli koltuk üzerinde oturan Ahmet Şahin ise, “Arabanın çarptığı yerde koltukta biz oturuyorduk. Araba makas atmaya çalıştı. Üstümüze gelince biz de kaçtık. Fren sesi duymasak bize çarpacaktı” dedi.
Recep Başaran’ın tedavisi ayakta ambulansta yapıldı. Otomobilin kaldırımın tamamına ulaşmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Sağlık ekipleri direksiyon başından kaldırılan Serhat Burak’a 'alkol var mı' diye sordu. Burak ise, “Kafa sallayarak ‘evet’ dedi. Yanındaki yolcu da aynı soruya ‘Evet var’ diye cevap verdi.
Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen gençler, diğer sürücülerin şikayetçi olması nedeniyle polis merkezine götürüldü. Ehliyetsiz olduğu öğrenilen Serhat Burak'a cezai işlem de uygulandı. Trafik ekiplerince yapılan alkol muayenesinde Serhat Burak'ta alkol çıkmadı.

Kaza anı kamerada
Öte yandan, kaza anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde arabanın çarptığı yerde koltukta insanların oturduğu, motosikletlerin olduğu görüldü. Burada bulunan insanların aracının gelişini görüp kaçma anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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