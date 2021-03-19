ALKÜ Mehmet Akif Ersoy’un torununu ağırladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

ALKÜ Mehmet Akif Ersoy’un torununu ağırladı

İHA

ALKÜ Mehmet Akif Ersoy’un torununu ağırladı

ALKÜ’de çevrimiçi düzenlenen söyleşilerle günün anlam ve önemi değerli konuklarla anlam kazandı. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nde İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu ağırlandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama etkinlikleri çerçevesinde iki çevrimiçi söyleşi düzenledi. İlk olarak Gazipaşa Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen "18 Mart 1915: Çanakkale Geçilmez" konulu söyleşide ALKÜ Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol konuşmasında günün anlam ve önemini vurguladı. Moderatörlüğünü Fakülte Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz’in yaptığı söyleşide Bayramol, I. Dünya Savaşı’nda Çanakkale Zaferi’nin rolünü ele alarak Çanakkale Savaşı’nı destanlaştıran olayları anlattı. Çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen konferansta Dr. Öğr. Üyesi Eray Bayramol konuşmasını Atatürk’ün 1934 yılında Çanakkale’de ölen yabancı askerler için söylediği “Bu memleketin topraklarında kanlarını döken kahramanlar! Burada, dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükûn içinde uyuyunuz. Sizler, Mehmetçiklerle yan yana koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve rahat uyuyacaklardır. Onlar bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır” sözleriyle sonlandırdı.

“İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu ağırlandı”
Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünde ALKÜ Eğitim Fakültesi tarafından organize edilen ve moderatörlüğünü ALKÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Kasım Aydemir’in üstlendiği İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Ersoy Argon’un ve Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan’ın katıldığı “Çanakkale’nin Geçilmez Şahsiyeti Mehmet Akif Ersoy” başlıklı panel düzenlendi. Çanakkale Deniz Zaferinin 106. Yıl dönümünde Zaferin Başkomutanı Enver Paşa’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve Çanakkale kahramanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün üstün başarılarıyla aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy ile olan ilişkilerine dair özel bilgilerin de sunulduğu panelde şehitler dua ile yad edildi. Ayrıca gönül coğrafyasında Akif’i var eden özel koşullar ile günümüz Türkiye’sinde yaşananların da değerlendirildiği panelde, arşive dayalı tarihî bilgilerin yanında katılımcıların hatıralarına dayalı özel bilgiler de paylaşıldı. Ayrıca bu yıl Cumhurbaşkanlığı himayelerinde basılan İstiklâl Marşı’nın kabulünün 100. yılında Mehmet Akif Ersoy anıt kitabında yer alan özel bir fotoğraf konferansı izleyenlerle paylaşıldı. Millî şairin Alanya Mutasarrıfı dostu ile İstanbul’da tavla oynarken çekilmiş fotoğrafının Alanyalılar ile paylaşıldığı panel, ALKÜ’nün resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(ÖZEL) Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve Almanya'ya ihraç ediliyor Kozmetik sanayinin yanı sıra çiçek ve çocuk felci aşısı yapımında kullanılıyor Özel izinle yetiştirilip doğadaki varlığının da korunması amaçlanıyor 20 bin kardelenle başlayan üretimde bu yıl hedef 4 milyon kardelen üretimi
YEREL HABERLER (ÖZEL) Koruma altındaki kardelenler Hollanda ve ...
(ÖZEL) Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden son anda kaçarak kurtuldular Zincirleme kazada panik anları Kaza yapan ehliyetsiz sürücüye, genç kadından tepki 4 araçlı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Park halindeki otomobillerine çarpıp, kazada amcasının yaralanmasına neden olan sürücüye, genç kadından tepki Amcasının yaralanmasına sinirlenen Elif K.: "Madem arabayı sürmeyi bilmiyorsun, ne diye biniyorsun"
YEREL HABERLER (ÖZEL) Üzerlerine gelip kaldırıma çıkan otomobilden ...
Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB’de iş fırsatlarını değerlendirdi Dünyaca ünlü İngiliz yönetmen Antalya OSB’de ürün ve üretim süreçlerini inceledi Önce film sonra ticaret; Guy Ritchie’nin Antalya sevgisi
YEREL HABERLER Yönetmen Guy Ritchie, Antalya OSB’de iş fırsatlarını ...
Antalya'da yılın ilk muz hasadı Seradan çıkış fiyatı 7,20-7,50 bandında olan muz üreticinin yüzünü güldürdü Manavgat tek başına Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 15’ini karşılıyor MATSO Başkanı Ahmet Boztaş: "Manavgat muzu tadı ve aromasıyla artık aranır bir meyve olmaya başladı" "2014 yılında 21 dönümle başlayan örtü altı muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dönümü aştı" "Muzdaki 200 milyon dolarlık ithalatı azaltarak ülkemizin cari işlemler açığının azalmasına katkıda bulunuyoruz"
YEREL HABERLER Antalya'da yılın ilk muz hasadı Seradan çıkış fiyatı ...
Ersun Yanal, Türkiye Kupası'ndaki üçüncü finalinde bu kez kazanmak istiyor
YEREL HABERLER Ersun Yanal, Türkiye Kupası'ndaki üçüncü finalinde bu ...
Atatürk'ün efsane pozunun buzdan heykeli yapıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün efsane pozunun buzdan heykeli yapıldı
Podolski 83 gün sonra golle tanıştı
YEREL HABERLER Podolski 83 gün sonra golle tanıştı
Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza taciz iddiası Minibüs şoförü kameradan tacizi görüp yaşlı adamı minibüsten indirdi Kızın ailesinin şikayeti üzerine yaşlı adam gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Minibüste 77 yaşındaki adamdan 16 yaşındaki genç kıza ...
Emniyetin ‘ağır’ ablası mola vermeyen tır sürücülerine göz açtırmıyor Ağırlık denetim istasyonlarında tır ve kamyon gibi ağır tonajlı araçların takograflarını inceleyen kadın polis memurunu gören sürücüler şaşkınlığını gizleyemiyor Takograf çıktısından sürücülerin yaptıkları hız ile mola verip vermediğini denetleyen kadın polis memuru, özverisiyle de dikkat çekiyor Banu Kırdıoğulları: “Önce baka kalıyorlar. Şaşırıyorlar açıkçası” 28 yıllık tır şoförü: “İlk defa kadın polisin takograf aldığını gördüm”
YEREL HABERLER Emniyetin ‘ağır’ ablası mola vermeyen tır ...
Zehirli balığın anlık teması hastanelik etti
YEREL HABERLER Zehirli balığın anlık teması hastanelik etti
24 saat ses ve görüntü kaydeden 'böcek'ler her yerde
YEREL HABERLER 24 saat ses ve görüntü kaydeden 'böcek'ler her yerde
Covid yoğun bakımdaki 'kuzucuklarını' çiçeklerle ziyaret ediyor
YEREL HABERLER Covid yoğun bakımdaki 'kuzucuklarını' çiçeklerle ...
Sıcaklık farkı, çileğin şeklini bozdu
YEREL HABERLER Sıcaklık farkı, çileğin şeklini bozdu
Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim sponsorluğunu görüştü
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz, Fraport TAV ile yeni dönem isim ...
Başkan Yılmaz AGC yönetimini ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yılmaz AGC yönetimini ağırladı
Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 3 ...
ATSO Başkanı Davut Çetin: "Pandemiden güçlü bir çıkış yapmalıyız"
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Davut Çetin: "Pandemiden güçlü bir çıkış ...
Dayısının övünç madalyasıyla asker selamı verdi
YEREL HABERLER Dayısının övünç madalyasıyla asker selamı verdi
Five Eyes filminin yönetmeni Türkiye’ye övgü yağdırdı Guy Ritchie: “ Tüm filmlerimi burada çekmek istiyorum”
YEREL HABERLER Five Eyes filminin yönetmeni Türkiye’ye övgü ...
Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları dışarıda yoğunluk oluşturdu
YEREL HABERLER Büyük operasyonun şüphelileri içeride, yakınları ...
Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini yakalayıp dövdü İki kez bastığı zilin ardından ev sahibine yakalanan şüpheli genç, dayaktan kurtulamadı Şüpheli genç ve ev sahibinin boğaz boğaza boğuşma, zile basma anları kameralara yansıdı
YEREL HABERLER Zile basarak kontrol yapan hırsızlık şüphelisini ...
Sokak ortasında öldüresiye dayağa tutuklama Antalya'da transseksüel bireyi öldüresiye darp eden şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Sokak ortasında öldüresiye dayağa ...
Jandarma, şehit öğretmen Kaynar’ın 24 yıllık mezarını yeniledi
YEREL HABERLER Jandarma, şehit öğretmen Kaynar’ın 24 yıllık mezarını ...
Dev uyuşturucu operasyonu sonrası adliye önünde pandemi ihlaline polis müdahalesi Adliye önünde pandemi kuralları ihlal eden şüpheli yakınları kalabalığını polis uzaklaştırdı 'Mavi Bayrak' uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 200 şüphelinin yakınları adliye önünde yoğunluk oluşturdu Maske, mesafe kurallarını ihlal eden yaklaşık 200 kişilik grubu polis ekipleri uzaklaştırdı
YEREL HABERLER Dev uyuşturucu operasyonu sonrası adliye önünde ...