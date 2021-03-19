Antalya ‘Dünya Su Günü’nü dolu dolu kutluyor

Antalya, 22 Mart Dünya Su Günü’nü bir dizi etkinlikle kutlayacak. Suyun önemi ve tasarrufuna dikkat çekmek için düzenlenecek etkinlikler kapsamında konferanslar, tiyatrolar, konserler, film gösterimleri, kukla gösterileri yer alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Birleşmiş Milletler tarafından ilan edildiği 1993 yılından buyana kutlanan 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek. Büyükşehir Belediyesi’nin farklı birimleri tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerle suyun insan yaşamı için önemi vurgulanacak.



“Kültürel etkinlikler”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı da Dünya Su Günü’nde özellikle çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirecek. 6 yerel tiyatroyla çocuk programları düzenlenecek. Antalya’daki yerel tiyatrolara destek amacı da taşıyan çocuk gösterilerinin ilki 2021 Mart saat 14.30’da online yapılacak. Gösteri her Cumartesi Pazar aynı saatte devam edecek. 22 Mart Pazar günü 17.30 da çocuklar için gerçekleştirilecek masal anlatımı online izlenebilecek.



“Yerel sanatçılarla konser”

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ayrıca kent merkezinde 5 farklı bölgede Dünya Su Günü dolayısıyla Müzik Şehrin Kalbinde etkinlikleri düzenleyecek. Yerel sanatçıların sahne alacağı konserler Varyant, Saat Kulesi, Kepez Meşe Kapısı, Boğaçayı ve Kepez Masal Parkı’nda 27 Mart Cumartesi günü saat 13.00 ile 16.00 arasında pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.



“Kreşlerde suyun önemi anlatılacak”

Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında Deniz Kıyı ve Yönetimi Şube Müdürlüğü de Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki kreşlerde 22 ve 23 Mart tarihlerinde ‘Su Kirliliği’ konulu film gösterimi, boyama ve kukla etkinliği yapacak. Gruplar halinde ve sosyal mesafe kuralları ile pandemi önlemleri çerçevesinde düzenlenecek etkinliklerle suyun önemi ve tasarruflu kullanımına yönelik öğrencilerde farkındalık oluşturulacak.



“Çocuk su elçisi etkinliği”

İklim Değişikliği ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü de çocukların su kullanımında farkındalık oluşturmak için ‘Çocuk Su Elçisi’ etkinliğini düzenleyecek. Antalya Mobil uygulamasında bulunan ‘Çocuk Su Elçiliği’ formunu dolduran ilk 2 bin 800 çocuğa su matarası hediye edilecek.

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