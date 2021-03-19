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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Manavgat muzu, ithal muzdan daha iyi'

DHA

'Manavgat muzu, ithal muzdan daha iyi'


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 15 bin dekar alanda örtü altında yetiştirilen muzun kalitesinin, ithal muzdan daha iyi olduğu belirtildi. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Başkanı Ahmet Boztaş, "Manavgat muzu, tadı ve aromasıyla artık aranır bir meyve olmaya başladı" dedi. Ziraat mühendisi Süleyman Kısa da, "Manavgat muzu ithal muza göre her yönüyle çok daha kaliteli" diye konuştu.
Manavgat ilçesinde 2014 yılında endüstriyel olarak başlayan ve hükümetin destek ve teşvikleriyle bugün 15 bin dekardan fazla alanda, seralarda muz üretimi yapılıyor. Muz üreticileri 2021 yılının ilk ürünlerini kesmeye başladı. MATSO Başkanı Ahmet Boztaş, son 6 yılda yaptığı atılımla Türkiye'nin muz üretiminin yüzde 15'ini Manavgat'ın karşıladığını söyledi. 'Manavgat muzu' ifadesinin bir markayı çağrıştırmaya başladığını anlatan Başkan Boztaş, "Manavgat'ta 2014 yılında 21 dönümle başlayan örtü altı muz üretimi 2020 yılı sonu itibariyle 15 bin dönümü aşmış durumda. Bu da şunu gösteriyor, Türkiye'nin muz ihtiyacının yaklaşık yüzde 15'ini artık tek başına Manavgat üretiyor. Muzda 200 milyon dolarlık ithalat var, biz bu 200 milyon dolarlık ithalatı azaltarak ülkemizin cari işlemler açığının azalmasına katkı sağlamış olduk" dedi.
'MANAVGAT MUZU ARANAN MEYVE OLDU'
Birkaç yıl öncesine kadar Türkiye'nin her yıl milyonlarca dolarlık muz ithali yaptığını anlatan Başkan Boztaş, hükümetin verdiği destek ve teşviklerle bu durumun tersine dönmeye başladığını söyledi. Başkan Boztaş sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hükümetin verdiği destekler ve gümrük vergisiyle yerli üreticinin korunması var. Muzda olan başarının diğer tarım ürünlerine de örnek teşkil edilerek diğer ürünlerde de aynı yöntemin uygulanmasını talep ediyoruz. Yani biz yurt dışındaki bir üreticiyle aynı şartlarda olduğumuz zaman ithalata gerek duymadan muz üretiminde olduğu gibi diğer tarım ürünlerinde de daha kaliteli bunu yapabilecek noktadayız. Muz da bunun bir örneği oldu. Manavgat muzu, tadı ve aromasıyla artık aranır bir meyve olmaya başladı."
'İLK HASADI YAPIYORUZ'
Manavgat'ın Karacalar Mahallesi'nde 27 dekarlık serasında geçen yıl diktiği muz fidelerinden ilk ürünü alan üretici Ozan Gündüz, "Geçen yıl diktiğimiz muzda hasadımız yavaş yavaş başladı. Olgunlaşan muzlar şekillerine, muzun artık besleyemeyecek duruma gelmesinin ardından kesiliyor ve tüccar tarafından toplanıyor. Bu yıl ilk yılımız olması, muzun kök gelişiminin yeterli olmaması nedeniyle şu an dallarımızın kilosu 30-32 civarında. İleriki yıllarda köklerin daha da gelişmesiyle daha fazla kilolar bekliyoruz" dedi.
'KİLO FİYATI 7,207,50 ARALIĞINDA'
Seraya 4 bin 500 fide diktiklerini ve aldıkları ilk ürünü yaklaşık 30 kilo olarak hesapladıklarını belirten Gündüz, "Bu sene 135 ton civarında ürün bekliyoruz. Fiyatlar da fena değil, yüzümüzü güldürüyor. Fiyatlar 7,207,50 bandında, daha da yükseleceği söyleniyor ama bakalım piyasa koşulları. Fiyatların yükselmesi için iklim ve her şey etken" diye konuştu.
'ÇOK BAŞARILI ÜRETİM VAR'
Manavgat'ta muz üreticilerine danışmanlık yapan ziraat mühendisi Süleyman Kısa ise ilçede yaklaşık 10 yıl önce 1-2 üreticinin eski klasik seralarda deneme muz üretimiyle başladığını belirterek, "Gelinen noktada çok ciddi yol kat edildi. Çok da başarılı üretim var. İç piyasada tüketim olarak potansiyele daha yeni ulaşıyoruz. Yalnız şöyle bir sıkıntı görüyorum, çevre açısından plansız bir yapılaşma var. Manavgat'ın aynı zamanda turizm kenti olması anlamında görüntüyü bozacak şekilde yapılaşma olduğu için bunun biraz daha planlı bir kuruluma yönelmesi lazım" diye konuştu.
'İTHAL MUZA DENK VEYA DAHA ÜSTÜN'
Manavgat muzunun kendine has özellikleriyle ithal muzdan daha iyi olduğunu vurgulayan Kısa, "Manavgat muzu parmak yapısı, kalitesiyle ithal muza göre aromasıyla, sağlık yönüyle denk veya daha üstün. Her yönüyle çok daha kaliteli. Son zamanlarda raf ömrüyle gündeme geldi. Kalite ve sağlık açısından herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.
EĞİTİMLİ PERSONEL SIKINTISI
Manavgat'ta muz üreticilerinin en büyük sıkıntısının kalifiye eleman eksikliği olduğunu vurgulayan Süleyman Kısa, "Manavgat'ta muz konusunda yeterli bilgiye sahip kalifiye eleman yok. Muz seralarında çalışacak kişilerin eğitilmesi gerekir. Bunu sanayi odası yapabilir, ziraat odası yapabilir, belli kurslar açılabilir. En azından bu serada bir fidan ayar işi yapıyoruz, şimdi eline daldızı alan seraya giriyor. Bu fidan ayarı demek değildir, bu işin ustaları var. Bir yıl sonra üretimin başarılı olması için her şeyden önce daha önce saydıklarımızın üzerine iyi bir fidan bırakma, kaliteli bir fidan bırakma gerekir" diye konuştu.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-03-19 12:49:35

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