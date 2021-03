İYİ Partili Koray Aydın: Kimse bizi kendi oyununun içerisinde bir parça olarak görmesin

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da basın toplantısı düzenleyen İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, olası bir seçime her zaman hazır olduklarını söyledi. Aydın, "Biz yol haritası olan bir partiyiz. Hiç kimse bizi kendi oyununun içerisinde bir parça olarak görmesin" dedi.

Ziyaretlerde bulunmak ve partisinin programlarına katılmak için Antalya'ya gelen 11 kişilik İYİ Parti heyeti, öğle saatlerinde bir otelde gazetecilerle basın toplantısında bir araya geldi. Toplantıya heyette bulunan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, Antalya milletvekilleri Hasan Subaşı ve Feridun Bahşi, Isparta Milletvekili Aylin Cesur ve Mersin Milletvekili Behiç Çelik ile parti yönetim kadrolarındaki kişiler katıldı.

Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Açıklanan işsizlik rakamlarının gerçeği yansıtmadığını söyleyen Aydın, "TÜİK rakamlarına göre işsizlik düştü. Gerçekleri saklamaya çalışmanın bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülük olduğunu düşünüyoruz. 2.5 milyon genç işsizimiz, milyonlarca iş arayan insanımız var. Bu böyle devam edemez. Artık milletin derdiyle dertlenen, vatandaşa dokunan İYİ Parti var. Partimizin varlığı Türk siyasetinin gelecekteki şeklini belirleyecektir. Antalya'da 3 partinin çok yakın olduğu anket sonuçları var. Görülüyor ki yapılacak ilk seçimde Antalya'da birinci parti olacağız" diye konuştu.

'HER PARTİNİN KENDİ KİMLİĞİ VAR'

Seçimlerde oluşacak ittifakta olan paydaşlarıyla kendi kimliklerini muhafaza ederek bir birliktelik kurulmasını, demokratik düzen ve nizam açısından sağlıklı bulduklarını belirten Aydın, "Bütün illerin röntgenini çekiyoruz. Burada birinci parti olacağımızı görüyoruz ve ona göre program hazırlıyoruz. Birinci parti olma noktasına geldiğimiz çok sayıda il var ve hepsinin ayrı ayrı programları var. Her partinin kendi kimliği, kendini tanımladığı bir ifade var. Cumhur ittifakının bileşenleri adeta tek parti halinde görüyoruz. O kadar yakınlaşma varsa partilerin birleşmesi doğru olandır. Demokrasi çeşitliliği, zenginliği muhafaza etmek partilerin daha güçlü olmasına olanak verir" dedi.

'KİMSE BİZİ KENDİ OYUNUNDA BİR PARÇA OLARAK GÖRMESİN'

Kararsız seçmenin oylarını alacaklarını söyleyen Koray Aydın, şöyle devam etti:

"İktidarın seçim yapacak gücü olsa hemen yapacak. Biz İYİ Parti olarak seçimi ne zaman yaparlarsa yapsınlar, o güne kadar biz sahada olacağız. Gün belirlemek onların işleri, ne zaman isterlerse öyle yapsınlar. Seçim kanunlarıyla oynayanların hepsi sandıklara gömüldüler. 'Ben bir şey söylemiyorum' diyen yüzde 20'lik kitle Türkiye'nin dengelerini ne hale getirecek hep beraber göreceğiz. Bu kitlenin büyük çoğunluğu yüzlerini İYİ Parti'ye dönmüş durumda. Biz yol haritası olan bir partiyiz. Hiç kimse bizi kendi oyununun içerisinde bir parça olarak görmesin."

'ÇOK AĞIR GEREKÇELER OLDUĞUNU GÖRDÜM'

Milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu ve HDP'nin kapatılması için açılan davayla ilgili de konuşan Aydın, "Dün akşam milletvekili arkadaşım attı ve bakınca çok ağır gerekçeler olduğunu gördüm" dedi.

BAŞKAN MUHİTTİN BÖCEK'E ZİYARET

Heyet toplantının ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek'i belediyedeki makamında ziyaret etti. Koronavirüsü atlatarak görevine dönen Böcek'e geçmiş olsun dileklerini ileten Koray Aydın, başarılı çalışmalarının devam etmesini temenni ettiklerini söyledi. Böcek, Aydın'a Antalya'nın yöresel kıyafetlerini, tespih, kasket ve özel olarak hazırlanan meşhur Döşemealtı Halısı'nı hediye etti. Hediyeleri alan Aydın'ın kasketi taktıktan sonra 'Beklerken tespihi çekeyim' demesi gülüşmelere neden oldu.

Parti heyeti, gün boyu ziyaret ve programlarına devam edecek.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-03-19 14:17:25



