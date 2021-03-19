Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesi açıklarında, erkek cesedi bulundu. Cesedin, 11 Mart tarihinden bu yana kayıp olan Ramazan Özkan'a (34) ait olabileceği değerlendiriliyor.
Kemer ilçesi Kocaburun mevkii ile Kiriş Mahallesi'nin 500 metre açığında tekne ile gezen vatandaşlar, saat 13.00 sıralarında denizde erkek cesedi görüp İlçe Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı´na haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, cesedi karaya çıkarıp, G-Marina'daki Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Cumhuriyet Savcısı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından ceset, Kemer Devlet Hastanesi´nin morguna götürüldü.
Cesedin, 11 Mart´ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olabileceği değerlendiriliyor. Özkan'ın yakınlarının teşhis için çağrılması bekleniyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-03-19 15:53:44
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