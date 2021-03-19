Kayıp bileklik sahibine ulaştırdı

Sen de mi uşak!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kemer’de altın bilekliği kaybolan Güler Tanrıverdi, Kemer Polis Merkezi ve Kemer Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne kayıp ihbarında bulundu. İhbardan birkaç gün sonra Şakir Yıldız isimli vatandaş, Atatürk Caddesinde bulduğu bilekliği Kemer Polis Merkezi Amirliğine teslim etti.

Bilekliğinin bulunup bulanmadığını öğrenmek için zabıta müdürlüğüne gelen Tanrıverdi, belediye personelinden bilekliğin emniyette olduğu bilgisini aldı. Şakir Yıldız’a da ulaşan zabıta ekipleri, polis merkezi amirliğinde bir araya geldi. Güler Tanrıverdi, polislerden bilekliğini teslim aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.