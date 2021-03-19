Aytemiz Alanyaspor´da İtalyan antrenör veda etti

Burcu MUTLU / ALANYA, (DHA)Aytemiz Alanyaspor´da teknik direktör Çağdaş Atan´ın yardımcısı İtalyan antrenör Francesco Farioli, sosyal medya üzerinden Alanyaspor´a veda etti. Farioli´nin, Fatih Karagümrük´ün teknik direktörü olması bekleniyor.
Aytemiz Alanyaspor´a bu sezon başında teknik direktör Çağdaş Atan ve ekibi geldi. Yaklaşık 7 aydır takımın başında olan Atan´ın ekibinde Sassuolo takımından İtalyan antrenör Francesco Farioli de bulunuyordu. Atan ve ekibi Alanyaspor´da başarılı bir sezon geçirirken 31 yaşındaki genç antrenöre sürpriz bir teklif geldi.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Fatih Karagümrük teknik direktör Şenol Can ile yolarını ayırırken onun yerine Alanyaspor´un yardımcı antrenörü Francesco Farioli´ye teklif yaptı. Kulüp yönetimi ve antrenörle anlaşan Karagümrük´ün resmi açıklamayı yapması beklenirken, İtalyan antrenör sosyal medya üzerinden Alanyaspor´a veda etti. `Teşekkürler Alanyaspor´ notuyla takımla ve Çağdaş Atan ile fotoğraflarını paylaşan İtalyan teknik adamın bu paylaşımıyla birlikte Karagümrük´ün yeni teknik direktörünün Farioli olacağı kesinleşmiş oldu.
ÇAVUŞOĞLU: HOCAMIZIN ÖNÜNÜ AÇMAK İÇİN KABUL ETTİK
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu konuyla ilgili, "Bilgili, gelecek vaadeden, çok çalışkan, idman bilgisi de çok yüksek tempoda bir kardeşimiz. Evet, Karagümrük´ten bir teklif geldi. Karagümrük´ün başkanı Süleyman abi beni aradı, teklifte bulundular. Biz de teknik ekibimiz ve Francesco ile görüştük, hocamızın önünü açmak için kabul ettik. Yolu açık olsun" dedi.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-19 20:31:05
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