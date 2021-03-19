Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu (2)

DHA

Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu (2)


CESEDİN, KAYIP RAMAZAN ÖZKAN'A  AİT OLDUĞU BELİRLENDİ
Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında bugün bulunan cesedin, 11 Mart´ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olduğu belirlendi. Özkan'ın yakınları, cesedi teşhis etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-03-19 20:47:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aytemiz Alanyaspor, minik Ahmet için kampanya başlattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, minik Ahmet için kampanya ...
Aytemiz Alanyaspor´da İtalyan antrenör veda etti
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor´da İtalyan antrenör veda etti
Alanyaspor’un antrenörü gidişini sosyal medyadan duyurdu
YEREL HABERLER Alanyaspor’un antrenörü gidişini sosyal medyadan ...
(ÖZEL) Kayıp oğlunu teşhis etmek için morg önüne gelen annenin zor anları Acılı anne cenazeyi teşhis edemedi Morg önünde fenalık geçiren anneyi yakınları teselli etti
YEREL HABERLER (ÖZEL) Kayıp oğlunu teşhis etmek için morg önüne ...
Aytemiz Alanyaspor, minik Ahmet için kampanya başlattı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, minik Ahmet için kampanya ...
Demre Devlet Hastanesi’ne KBB ve Göz Poliklinikleri açıldı
YEREL HABERLER Demre Devlet Hastanesi’ne KBB ve Göz Poliklinikleri ...
Aytemiz Alanyaspor'dan Ahmet bebeğe destek Alanyaspor'un ilk galibiyet primini SMA hastası 18 aylık Ahmet için bağışlanacak
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'dan Ahmet bebeğe ...
Kayıp bileklik sahibine ulaştırdı
YEREL HABERLER Kayıp bileklik sahibine ulaştırdı
ALTİD’de ‘Eğitimli iş gücü’ konuşuldu
YEREL HABERLER ALTİD’de ‘Eğitimli iş gücü’ konuşuldu
Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu
HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri
YEREL HABERLER HDP'li Bülbül'den kapatma davasına eleştiri
Koray Aydın’dan Başkan Böcek’e 'Geçmiş olsun' ziyareti
YEREL HABERLER Koray Aydın’dan Başkan Böcek’e 'Geçmiş olsun' ...
Mavi Kelebekler’den HayatPark’ta kros idmanı
YEREL HABERLER Mavi Kelebekler’den HayatPark’ta kros idmanı
Arızalı telefon kavgasında polise "Bunun hesabı kesilecek" tehdidi Arızalı telefonu iade edip parasını almak isteyen müşteri ile iş yeri sahipleri arasında kavga çıktı Polis kavgayı biber gazı sıkarak ayırırken, 6 kişiye pandemi kurallarını ihlalden 3 bin 150'şer lira cezai işlem uyguladı Polise zorluk çıkaran şahıslardan biri, "Haksız yere aldınız bunun hesabı kesilecek, bunun hesabı senin yanına kalmayacak" diye tehdit etti
YEREL HABERLER Arızalı telefon kavgasında polise "Bunun hesabı ...
İYİ Partili Koray Aydın: Kimse bizi kendi oyununun içerisinde bir parça olarak görmesin
YEREL HABERLER İYİ Partili Koray Aydın: Kimse bizi kendi oyununun ...
Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu
YEREL HABERLER Konyaaltı pazarlarında HES kodu zorunluluğu
Muratpaşa Avrupa yolundaki engeli aşmak için hazırlanıyor
YEREL HABERLER Muratpaşa Avrupa yolundaki engeli aşmak için ...
(Görüntülü) 'Manavgat muzu, ithal muzdan daha iyi'
YEREL HABERLER (Görüntülü) 'Manavgat muzu, ithal muzdan daha iyi'
Alanya’da çaldığı otomobilleri parçalayarak satan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Alanya’da çaldığı otomobilleri parçalayarak satan ...
'Manavgat muzu, ithal muzdan daha iyi'
YEREL HABERLER 'Manavgat muzu, ithal muzdan daha iyi'
Küçük turizmci de aşıda öncelik istedi
YEREL HABERLER Küçük turizmci de aşıda öncelik istedi
Lice şehidinin ismi Aşağıkaraman Okuluna açılan laboratuvarda yaşayacak
YEREL HABERLER Lice şehidinin ismi Aşağıkaraman Okuluna açılan ...
Manavgat’ta üreticilere 3 bin adet lavanta fidesi dağıtıldı
YEREL HABERLER Manavgat’ta üreticilere 3 bin adet lavanta fidesi ...
'Sizin Oraların Nesi Meşhur' programında Hatay konuşuldu
YEREL HABERLER 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' programında Hatay ...