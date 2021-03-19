Kemer'de denizde erkek cesedi bulundu (2)

Sen de mi uşak!

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CESEDİN, KAYIP RAMAZAN ÖZKAN'A AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında bugün bulunan cesedin, 11 Mart´ta Düden Şelalesi'nin denize döküldüğü falezlerde ayakkabısının teki, şapka ve kulaklığı bulunan Ramazan Özkan'a ait olduğu belirlendi. Özkan'ın yakınları, cesedi teşhis etti. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-03-19 20:47:07



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