Silahla iş yerini bastı, jandarma enseledi

Antalya’nın Alanya ilçesinde alacakverecek meselesinden dolayı silahla iş yerini basan şüpheli jandarma tarafından etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Mahmutlar Mahallesi’ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Alacakverecek meselesinden dolayı A.D. (26) belindeki tabancayla A.A.’nın (54) iş yerini bastı. İki taraf arasında çıkan tartışmada A.D. silahını çıkararak A.A.’yı tehdit etti. O sırada devriye göre yapan jandarma ekipleri, durumu fark ederek olaya müdahale etti. Ekipler, A.D.’yi etkisiz hale getirerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.