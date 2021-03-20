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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemide park, antrenman sahaları oldu

İHA

Pandemide park, antrenman sahaları oldu

Antalya’da yeni tip korona virüsle (Kovid19) mücadele kapsamında, halı sahaların kapalı olması ve liglerin oynanmaması nedeniyle futboldan uzaklaşmak istemeyen çocuklar, tehlikeye rağmen parklarda antrenman yapıyor. Antrenman sahası olmayan sporcular etrafında yoğun trafik akışı olan parkta çalışmalarını sürdürdü.

Akdeniz Sanayi Sitesi Spor Kulübü başta olmak üzere bazı kulüpler, Kovid19 tedbirleri kapsamında halı sahaların kapalı olması ve antrenman sahalarının olmaması nedeniyle alternatif yollara başvuruyor. Sporcular ve antrenörleri çalışmalarını başta parklar olmak üzere sahil kenarındaki yeşil alanlarda gerçekleştiriyor. Bu parkların başında da Kepez ilçesi Gülveren Mahallesi Hürriyet Caddesi kenarındaki dev park yer aldı. Bu parkta bir tarafta çocuklar aileleri ile oyuncaklarda eğlenirken diğer tarafta, futbolcular hocaları eşliğinde antrenman yaptı. 4 tarafından akıcı trafiğin geçtiği parkta çocuklar tehlike ve imkansızlığa rağmen antrenman yaptıkları gözlemlendi.
Akdeniz Sanayi Sitesi Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Taşkıran, 6 yıl önce kurulduklarını ve amatör liglerde mücadele ettiklerini söyledi.

"Kendimizi parklara attık"
2004 ile 2011 doğum arasında sporcularının olduğunu dile getiren Taşkıran, pandeminin çıkmasıyla uzun süredir yeşil sahalardaki antrenman ve maçlardan uzak kaldıklarını belirtti.
Saha ve tesis yetersizliğinden istediği çalışmaları yapamamaktan yakından Taşkıran, ” Pandemiyle birlikte kendimizi parklara attık çalışmalarımıza burada devam ediyoruz. Belirlenen gün ve sahada olma şansımız olmuyor. Halı sahalarda yaptığımız spor okullarını da pandemiden dolayı devreye sokamadık. Belirli bir sayıda tutup oyuncularımızla parkta antrenman yapmaya çalışıyoruz” dedi.

"Kazaya ne den oluyorduk"
Parkta verimli bir antrenman olmasa da çalışmak zorunda olduklarının altını çizen Taşkıran, “ Çevremizdeki trafikte dikkatimiz dağılıyor, toplarımız yola kaçıyor. Yola top kaçtı, trafik kazasına neden oluyorduk. Bunların olmasını istemiyoruz. Çocukların yola çıkma riski var. Ama şuan elimizden gelen tek yol bu. Tesisimiz yok, halı sahalar kapalı, burada antrenman yapmaya çalışıyoruz. O da ne kadar iyi olursa”ifadelerini kullandı.

"Bu çocuklar geleceğimiz"
Bu çocuklarında antrenman yapması maça çıkması gerektiğini işaret eden Taşkıran, “ Antrenman yapan çocuklarımızın bizim 5 6 yıl sonra geleceğimiz olacak. Ülke genelinde bir çok sporcumuz bu şekilde bekliyor. Antrenman imkanı olan çalışarak kendini hazır hale getirmeye çalışıyor. Yapamayanlar ise evde ya bilgisayar ya dersleri yada tablet başındalar. Bu süreç hem bizi hem aileleri zorluyor”diye konuştu.
Taşkıran, kentin farklı noktalarında kendileri gibi olan kulüplerin genelde park ve sahil kenarlarında antrenmanlarını sürdürdüklerini kaydetti.

" İstediğimiz çalışma olmuyor"
Belediyelerden destek almalarına rağmen, kulüp sayısının fazla olması nedeniyle sahaların yetersiz kaldığından yakınan Mustafa Taşkıran, “ Bir sahada 3 takımla antrenman yapmak zorunda kalıyorsunuz. İstediğiniz çalışma yine olmuyor ama parka göre çok daha iyi bir ortam. Şuandaki imkanımıza da şükrediyoruz. Sezon açılırsa çocukların geriye düşmesini istemiyoruz. Seneye lig açılır ümidiyle çocuklarımızı hazır tutmak istiyoruz. Spordan uzaklaşan çocuğumuz evde tembelliğe alışıyor. Spordan uzaklaşıyor. 3 kez geliyor yapamıyor, ‘artık gelmeyeyim’ diyor. Yavaş yavaş futbolu hayatından çıkarmaya başlıyor. Bilgisayardan oyun oynuyorlar. Fiziksel olarak oynanan futbol evde sanal oyun haline geliyor. Orda başarı elde etmeye çalışıyorlar”şeklinde konuştu.

"Neresi olursa olsun çalışırız"
Parkta antrenman yapan Deniz Öztürk, alt yapı olarak kendilerinin de futbol oynamayı çok istediğini ifade ederek, “ Futbolcu olmak en büyük hayalimiz. Şuan korona virüs nedeniyle sadece burada parkta antrenman yapabiliyoruz. Seneye liglerin açılmasını bekliyoruz. Parkta da olsa çalışmak zorundayız. En büyük hayalimiz futbol, bizim için yer farketmez, neresi olursa olsun çalışmaya devam edeceğiz”dedi.

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