Vali Yazıcı, sezon öncesi esnaf odası başkanlarıyla bir araya geldi "Bütün hemşerilerime ve esnaf arkadaşlarıma pandemi kurallarına harfiyen uygulamalarını rica ediyorum" "AESOB Başkanı Adlıhan Dere: "Toplantıda pandemi sürecinde yaşanan sorunların, sıkıntıları aktarma fırsatı bulduk"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Manavgat ilçesinde, Manavgat, Serik, Akseki ve Gündoğmuş Esnaf Odaları Başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda bölge esnafının sorunlarını dinleyen Vali Yazıcı, pandemi sürecinde en büyük zararı esnafların gördüğünü ve yine bu süreçten şehir paydaşları olarak el ele verip birlikte çıkacaklarını dile getirdi.

Bölgedeki çalışmaları ve sorunları yakından takip etmek amacıyla Vali Ersin Yazıcı, Manavgat’ta Esnaf Odaları Başkanlarıyla toplantıda bir araya geldi. Turizm sezonu öncesi bölgedeki sorunların ve çalışmaların konuşulduğu toplantıya Vali Ersin Yazıcı’nın yanı sıra; Milletvekili İbrahim Aydın, Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, Manavgat Belediye Şükrü Sözen, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, ilçelerin oda başkanları katıldı.

Vali Yazıcı, toplantıya katılan Esnaf Odası Başkanlarıyla tek tek sohbet ederek esnafın talep ve beklentilerini dinledi. Sorunların çözümü noktasında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıya katılan oda başkanları, pandemi döneminde yaşadıkları sıkıntıları ve bölge sorunlarını dile getirerek bu sıkıntıların giderilmesi için çözüm istediklerini iletti.

"Vatandaşın yanındayız"

Özellikle küçük esnafın vatandaşla sürekli temas halinde olarak bölgenin sorunlarını, sıkıntılarını ve beklentilerini en iyi bilen kesim olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Değerli esnaf arkadaşlarımızla sohbet etmek, çözüm üretmek ve sizleri dinlemek için buradayım. Sezon öncesi bölgedeki sorunları birlikte ele alarak çözmek için buradayım. Şehrimizde ne oluyor ne bitiyor, insanlarımızın dertleri sıkıntıları, ihtiyaç ve taleplerinin ne olduğunu en iyi vatandaşlarımızla temas halindeki siz esnaflarımız bilirsiniz. Bu sebeple şehrin aynası olan siz esnaflarımızın fikirleri ve görüşleri benim için çok değerli” ifadelerini kullandı.

"Pandemi esnafı etkiledi"

Turizmden dolayı Antalya’nın bu zorlu süreçte ayrı bir öneme sahip olduğunu dile getiren Vali Yazıcı; “Burası bir turizm şehri. Turizm, şehrin ekonomisinin ana omurgası. Bu yüzden atacağınız her adım buna uygun gerçekleşmeli. Pandemi bütün ayarlarımızı ve planlarımızı bozdu. Pandemi sağlığımızı bozdu, ekonomimizi bozdu, psikolojimizi bozdu, sosyolojimizi bozdu. Baktığımız zaman toplumdaki bireyler olarak bu saydığım etkenlerden en az birisinden hepimiz payımızı aldık. Özellikle bu süreçte esnafımız ekonomik olarak büyük yaralar aldı. Üretim kısmı, sanayimiz ve tarım, pandemi dönemine rağmen iyi durumda. Ama sizin gibi hizmet üreten esnaf arkadaşlarımız bu süreçte gıda hariç çok zorlandı. Ama bu zorluktan da yine hep birlikte beraber çıkacağız” diye konuştu.

"Kurallara uyalım"

Vaka sayısı olarak turuncu risk gurubunda yer aldıklarını ve sezon öncesi bunu aşağı çekmek istediklerini belirten Vali Yazıcı; “Virüs tüm Türkiye’de olduğu gibi bizde de yükselişte. Buradan bütün hemşerilerime ve esnaf arkadaşlarıma kuralları harfiyen uygulamalarını rica ediyorum. Antalya’mız özel bir şehir. Turizmden dolayı ayrı bir öneme sahip. Ülkemizin turizm gelirlerinin üçte biri bu şehirden sağlanmakta. Antalya’mız turizmi, tarımı ve sanayisi ile ülkemize büyük katkı sunan bir şehir. Bu kapsamda da ağır bir sorumluluğumuz var. Dolayısıyla kurallara harfiyen uymamız lazım. Önce ülkemiz sonra şehrimiz için dikkatli olmalıyız. Bu zor durumdan çıkışı da şehir paydaşları olarak birlikte ele ele vererek başaracağız.

"Pandemi uzadıkça kurallara uyum azaldı"

Bir yılı aşkın bir süredir devam eden pandeminin herkesi yorduğunu söyleyen Vali Yazıcı; “Bir yıl uzun bir süreç. Denetim yapan da, evde bekleyen vatandaşlarımız da, esnafımız da bu süreçte psikolojik, sosyolojik, ekonomik olarak yoruldu. Süreç, şuan itibariyle başladığı dönemden daha zor geçmekte. Pandemide süre uzadıkça tahammül edilemez hale geldi. Pandeminin başında, ilk 3 4 ay vatandaşlarımız dişini sıktı kurallara uydu. Ancak eylülden sonra süreci yönetmek gerçekten çok zor oldu. Hem ekonomik hem sosyal anlamda çok zorlaştı. Eylül’den bu yana birde sezonun bitişiyle burada işler iyice zora girdi. Turizm sezonuna girerken biraz daha dişimizi sıkarak vaka sayılarını düşüreceğiz” dedi.

"Kendi kendimizin denetimini yapalım"

Pandemi sürecinde 7 den 77’ye herkes için zorlu bir süreç olduğunu belirten Vali Yazıcı, “Pandeminin neredeyse olumsuz etkilemediği bir kimse yok. Çalışan annelerimiz kreşlerin kapanmasıyla büyük zorluklar yaşadı. Bu süreci yine birbirimize destek olarak inşallah en kısa sürede atlatacağız. En büyük görev esnaf ve vatandaşlarımıza düşüyor. Biz kolluk kuvvetlerimizle denetim yapalım ama bir yere kadar. Bu sebepten dolayı kendi kendimizi denetleyen bir mekanizmamız olması lazım. Denetim konusunda hep birlikte hareket edersek başarıya ulaşırız” şeklinde konuştu.

Kendisinin de bir esnaf çocuğu olarak dertlerini en iyi anlayabilecek kişilerden biri olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, “Dertleriniz, sıkıntılarınız için elimden geleni daima yapmaya gayret edeceğim. Bende bir esnaf çocuğuyum. Sizi en iyi anlayan kişilerden biriyim. Esnaf ve sanatkarlar toplumun direğidir. Esnafımızın daima yanındayım. Şehrin dertleriyle dertlenmek için buradayım. Sıkıntıları, sorunları birlikte çözeceğiz” dedi.

Toplantı sonunda Antalya’nın vaka sayılarının gelecek misafirler açısından önemli olduğuna dikkat çeken Vali Yazıcı, 1 Mart kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte belirlenen tedbirlere uyulmasının sezon öncesi çok önemli olduğunu vurguladı.

" 21 bine yakın esnaf temsil ediliyor"

Vali Ersin Yazıcı’nın 22 Haziran’da göreve başladığından bu yana her türlü sıkıntılarında yanında olduğunu belirten AESOB Başkanı Adlıhan Dere, “Bugün Manavgat’ta esnafın hamisi, Antalya Valimiz Ersin Yazıcı ile birlikte olmaktan çok mutluyuz. Manavgat’ta 5, Serik’te 3, Gündoğmuş’ta 1, Akseki’de 1 toplam 21 bine yakın esnafımızı temsil eden başkanımızla bir araya geldik. Toplantıyla birlikte pandemi sürecinde yaşanan sorunların, sıkıntıları aktarma fırsatı bulduk. Bize bu fırsatı sunan valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Beşincisini gerçekleştirdiğimiz bu toplantılarımızı merkezdeki oda başkanlarımızla da devam ettireceğiz” dedi.

"Esnaflarımızın sorunları yerinde inceleniyor"

Esnafların sorunlarının bölgelere göre yerinde incelenmesinin çözüm aşamasında çok değerli olduğunun altını çizen AESOB Başkanı Adlıhan Dere “Bugün valimiz Başkanlığında beşincisini düzenlediğimiz oda başkanları buluşmasında Manavgat ilçemizde toplandık. Çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü toplantıyla birlikte batı ve doğu ilçelerinde toplantı yapıldı. 22 Haziranda göreve başladığınızdan bu zamana Antalya esnafı olarak çok şanslıyız. Her zaman yanımızdasınız. Esnaf dostusunuz. Bölge esnafımızın sorunlarını yerinde gidip inceleyerek dinlemeniz bizim için çok değerli ”ifadelerini kullandı.

