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Antalya’da makas dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı Makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen sürücü dehşet saçtı Önce motosiklete, sonra kaldırımdaki kadınlara, ardından elektrik direğine çarptı

İHA

Antalya’da makas dehşeti: 1 ölü, 3 yaralı Makas atarak hızla ilerlediği öne sürülen sürücü dehşet saçtı Önce motosiklete, sonra kaldırımdaki kadınlara, ardından elektrik direğine çarptı

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde makas atarak son sürat seyir halinde olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü adeta dehşet yaşattı. Önce önünde bulunan motosiklet sürücüsüne çarparak 150 metre sürükleyen sürücü daha sonra kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Sürücünün otomobili elektrik direğini yerinden köklerken, kazada motosiklet sürüsü hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden olan motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Kaldırımda bekleyen iki kadına çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine de çarparak yerinden kökledi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polis üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün ismini belirlemek için çalışma başlattı.

"Saniyelerle kurtulduk"
Kazayı gören Nesibe Özdemir, “Otobüs durağında bekliyordum. Diğer kadın makas atarak geldiğini söyledi. Çok hızlı geliyordu. Önce motora vurdu. Sonra önümüzde bir kadın yürüyordu, onu da aldı önüne. Çocuk uçtu gitti. Ramakla kurtulduk. Saniye farkı ile kurtulduk. Acayip hızlı geliyordu” sözleri ile yaşadığı dehşeti anlattı.

"Çok hızlıydı"
Bir diğer görgü tanıdığı genç Talha Özdemir ise “Çok hızlı bir şekilde en az 120130 kilometre hızla geliyordu. Motorluya vurdu motorlu uçtu. Sonra direğe vurdu. Motorlu hayatını kaybetti. Araba önümden geçti. Motorlu 10 metre havaya uçtu. Makas attığını görmedim ama makas atarak bu tarafa geçtiğini gördüm” diye konuştu.
Kazanın ardından olay yerini güvenlik çemberi ile kapatan polis ekipleri uzun süre delil topladı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cesedi ise yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün eşyalarının etrafa saçılması yürekleri burktu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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