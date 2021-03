Tütüncü, “Halktan kopuk siyasetçi başarılı olamaz”

Başkan Hakan Tütüncü, 2019 yerel seçimlerini kazanmasında 1500’e yakın evi ziyaret etmesinin önemli bir payı olduğunu belirterek, “Siyasetin sahnesi caddelerdir, sokaklardır. Siyasetin öznesi insandır. İnsandan kopuk, halkın gerçeklerinden uzak bir siyaset tarzı başarıya ulaşabilecek bir metot değildir.” dedi.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, geçtiğimiz aylarda kongre sürecini tamamlayan AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar da eşlik etti.Tütüncü, AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanı Osman Ülker’e ve yönetim kuruluna görevlerinde başarılar diledi ve her zaman yanlarında olduğunun mesajını iletti. Tütüncü, daha sonra parti binasındaki salonda, AK Parti Muratpaşa ilçe yönetimi kurulu üyeleri ile ilçe gençlik ve kadın kolları yönetim kurulu üyelerine hitap etti.



“Çok çalışırsanız Muratpaşa’da netice farklı olur”

Tütüncü, başarılar dilediği partilere şöyle seslendi: “Muratpaşa İlçe Başkanlığımız, gençlik kollarımız ve kadın kollarımızla son derece dinamik bir yapıya kavuştu. AK Parti Muratpaşa İlçe Başkanımız Osman Ülker’in, başarılı olacağına dair inancım tamdır. İlçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarımızın kongre süreçleri çok heyecanlı ve güzel geçti. Muratpaşa Teşkilatımız, kongreden sonra da başarılı bir performans gösteriyor.Önemli ve zor bir bölgede siyaset yapıyorsunuz. Bunun farkındayım. Ama Muratpaşa imkânsız bir bölge değil. Elbette ki, önemli başarılara imza atabileceğiniz bir çalışmayı sürdürürseniz netice daha farklı olacak.”



“Seçim kampanyası seçimin ertesi başlamalı”

Seçim çalışmalarının kampanya dönemine sıkıştırılmasını doğru bulmadığını aktaran Tütüncü, sözlerini şöyle sürdürdü: “Ülkemizde siyaset sadece kampanya dönemlerinde sıkıştırılır. Seçime 1 yıl kala çalışırız, diye düşünülür. Böyle bir bakış açısı olursa başarı elde etmek kolay olmaz. Bir sonraki seçimin kampanya tarihi, bir önceki seçimin neticelerinin ilan edildiği dakika ile sizin o seçim neticelerini ilanına verdiğiniz tepki ile başlar. Siyasette, 20 gün sonra her şey unutulur, lafını çok duyarız. Aslında hiçbir şey unutulmuyor. Her şey bir yerlere yazılıyor. Unutulduğunu düşündüğümüz şeyler de bilinçaltına yerleşiyor. Seçimi kazandıktan sonra bana, önümüzdeki seçime daha 5 sene var. Yaptığın çalışmalar 1 yıl sonra unutulur. Gerek yok, derler. Algı, zamanla oluşur. Seçim çalışmalarını geniş bir sürece yerleştirerek, tempolu bir biçimde yürüyüşümüzü devam ettirmelisiniz.”



Altınova ve Kırcami imarı

Başkan Hakan Tütüncü, 2009’da belediye başkanı olduğunda Antalya’nın merkezde iki tane önemli imar meselesi olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti: “2009'da belediye başkanı olduğumda Antalya'nın merkezde iki tane çok önemli, birbirine eşdeğer gibi algılanan, birbiriyle yarışıyormuş gibi görülen iki tane önemli imar meselesi vardı. Bunlardan birisi Altınova, ikincisi de Kırcami’ydi. Bu iki bölge metrekare ve etki olarak da birbirine eşdeğerdi.

Seçim döneminde, Altınova'nın 45 senedir çözüm bekleyen imar problemini çözeceğimizi vaat ettik. Seçimi kazandık ve meseleyi çözmek için çalışma başlattık.



“Çözülemez denen Altınova’yı çözdük”

Altınova’nın i imar çalışmalarına başladığımız zaman, siyaseti bilen tecrübeli büyüklerimiz, bu işle uğraşma dediler? Neden, diye sorduğumda 45 senedir çözülememiş bu sorunu sen mi çözeceksin. Bırak dediler, bu memlekette Kırcami’nin imar sorunu çözülür, Altınova’nın imarı çözülmez, cevabını verdiler. Bu söylenenlere aldırış etmedim ama büyüklerimizi de kırmak istemedim. Hayırlısı olsun, bir de ben deneyeyim. Belki biz çözeriz, dedim. Yaklaşık 7 yıl gibi bir mücadelenin sonunda Altınova’nın imarı çözülmüş oldu.



225 milyonluk kamulaştırmaya imar çözümü

Şuan, Altınova çok kıymetli bir bölge haline geldi. Şimdi bölgeye, yeni alışveriş merkezleri, ticaret merkezleri, tarımsal depolama alanları ve kamu yatırımları geliyor. Altınova’daki EXPO 2016 Bulvarı, Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel döneminde 25 milyon TL bir bütçe ile yapıldı. Eğer Altınova’nın imar planı sorununu bitirmemiş olsaydık o yolu açmak için belki 125 milyon, belki 225 milyon kamulaştırma bedeli ödenmesi gerekecekti. Ama biz kamulaştırma bedelini ödetmeden o yolun açılmasını sağladık.



“Kırcami’den daha zor bir imar sorununu çözdük”

Kırcami’den çok daha zor olan bir problemi çözdüklerinin altını çizen Tütüncü, “Peki, bu problemi çözen kimdi? AK Parti’ydi. AK Parti Antalya milletvekillerimiz, AK Partili Büyükşehir Belediyesi ile belediyemizin uyum içerisinde çalışmasıyla Altınova’nın imar sorunu çözüldü.

Problemler karşısında öncelik alarak meseleyi halletmeye yönelik bir adım atarsanız Cenabı Allah da, bu çalışmaya bereketli neticeler verir ve şehrin önünde yıllardır engel gibi görülen durumlar ortadan kalkar. Bunun huzur ve mutluluğunu da vatandaş yaşar. Devletin imkânlarını kendi imkânlarınız kadar özenle kullanırsanız o zaman oraya Cenabı Allah bereket de veriyor ve güzel çalışmalar yaparak şehri bambaşka bir seviyeye getiriyorsunuz.”



“2023’te güzel bir başarı hikâyesi yazın”

Başkan Tütüncü, AK Parti Muratpaşa İlçe Teşkilatı’nı, 2023 genel seçimlerinde güzel bir başarı hikâyesi yazmaya davet ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hedefiniz, 2023 genel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı tekrar güçlü bir biçimde seçilmesini sağlamak ve yine AK Partimizi güçlü bir şekilde merkezi idarede iktidara taşıyabilmek olmalıdır. Hepimizin en büyük hedefi bu olmalıdır. Zafer, her zaman başarılı olabileceğim, diyenlerindir. AK Partili kardeşlerimin gözlerinde bu ışığı gördüm, görüyorum.İnşallah, Antalya'da, 2023 yılında güzel bir başarı hikâyesi yazacağız. Bu başarıyı da Cumhurbaşkanımıza armağan edeceğiz.

2023 seçimlerine kadar bir seçim kampanyasının tam da içinde olduğumuzu hiç unutmamamız lazım. Şu an kampanya devam ediyor. 2023'te partimiz adına ciddi bir başarıya ortaya koyabileceğiniz bir hayali kuruyorsak o zaman hayallerimize layık olabilmek için şimdiden çok çalışmamız gerekiyor.”



“Siyasette başarı halkla yürümekten geçer”

Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, siyasetteki başarı formülünü de şu sözlerle anlattı: “Siyasette başarı grafiği, gündüzden geceye, geceden gündüze oluşan bir şey değil. Siyasette başarı, planlı, programlı, disiplinli çalışmayı ama mutlaka halkla birlikte de yürümeyi gerektirir. Siyasetin sahnesi caddelerdir, sokaklardır. Siyasetin öznesi insandır. İnsandan kopuk, halkın gerçeklerinden uzak bir siyaset tarzı başarıya ulaşabilecek bir metot değildir Bunu zaten biz AK Partiler olarak biliyoruz.

Çok konuşan değil ama çok dinleyen, dinlediklerinden yola çıkarak çareler üreten bir teşkilat yapısını bütün ilçelerimizde egemen kılmamız gerekiyor. O yüzden insanların dertleriyle dertlenmeliyiz. İnsanlarla iyi bir gönül bağı kurmanın yolu, onlarla sıradan insanlar gibi sohbet etmekten geçiyor. Pandemiden önce haftanın 4 günü hemşehrilerimizi evlerinde ziyaret ediyordum. Yılda ortalama 1500 ev ziyareti yapıyorum. O ziyaretlere bir başıma gidiyorum, yanımda hiç kimse olmuyor. O evin içerisindeki insanlarla öylesine sohbetler ediyorum. İnanıyorum ki, 2019 mahalli seçimlerini kazanmamda en büyük etkenlerden birisi de yılda 1500 evi ziyaret etmemdi. Vatandaş, eline, gönlüne dokunulmasına ihtiyaç duyuyor. Bunu yapmamız lazım."



Gece yarısı gelen telefo

Gecenin bir yarısında telefonum çaldığını anlatan Tütüncü, açtığımda telefonda bir hemşehrisinin ağladığını ve çocuğunun öldüğünü söylediğini hatırlatarak " Başkanım, çocuğum öldü. Onun için aradım, dedi. Ne yapabilirim, dedim. Vallahi bilmiyorum, sen aklıma geldin aradım, dedi. Vatandaşla bu ilişkiyi kurabilmek biz siyasetçiler için çok önemli" dedi.

