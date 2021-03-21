Manavgat'ta ormanda erkek cesedi bulundu



Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Bazı organlarının zarar gördüğü belirlenen cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Cesedin yanında tabanca ve cep telefonu da bulundu.

Manavgat'ın Sağırin Mahallesi Köprüçay Irmağı yakınlarında ormanlık arazide bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cesedin bazı organlarının zarar gördüğü belirlendi. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olay yerinde jandarma tarafından yapılan araştırmalar sonucunda cesedin yanında cep telefonu ve tabancanın yanı sıra bazı kişisel eşyalar da bulundu. Olayla ilgili Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-03-21 12:18:42



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