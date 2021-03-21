Trafikte radara yakalanmamak için araçlarına CD, alüminyum folyo takan ya da plakasına saç spreyi sıkan sürücülere, radar polislerinden uygulamalı yanıt geldi. Test için bir otomobilin ön camına 2 adet CD, ön kaputuna bir adet alüminyum folyo takıp, plakaya da saç spreyi sıkan radar polisleri, trafikteki test sürüşündeki aracın hızını net bir şekilde tespit etti. Radarı görünce ani fren yapmanın da bir işe yaramadığını aktaran polisler, ‘Onlar bizi gördüklerinde, biz onları çoktan görmüş oluyoruz’ cevabını verdi.

Bazı sürücüler tarafından trafikte sabit ya da gezici radarın sinyallerini etkilediğine inanılan CD, alüminyum folyo ve saç spreyi yöntemlerine, Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı radar polis memurlarından uygulamalı yanıt geldi. Ön camlara CD takarak sinyallerin yansıma yaptığı, radyatörde sıcaklık oluşturup sinyali bozmak için ön kaputa alüminyum folyo yapıştırmak ve yine sinyali engellemek için plakaya saç spreyi sıkmak gibi yanlış bilinenleri, radar polis memurları üç uygulamayı da bir otomobilde deneyerek test etti. Sabit radar aracındaki polis memurları, hızı 8090 kilometre arasında değişen test sürüşünün hızını net bir şekilde yakaladı.



“Hiçbir etkisi yok”

Antalya Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde Türkiye’nin tek kadın radarı olarak bilinen polis memuru Fatma Yılmaz, radar cihazının çalışma sisteminin farklılığına değindi. Yılmaz, “Koydukları CD’ler, alüminyum folyolar, saç spreylerinin hiç bir etkisi yok. Çünkü radarın çalışma sisteminde D3 adını verdiğimiz cihaz, kademeli olarak sinyaller gönderiyor. Bu sinyaller, karayolunda hız yapan araçların hızlarını, havayla çarpışmasından çıkan sayısal veriyle ölçüyor. Yani yaptıkları bu veriyi hiçbir şekilde etkilemiyor” dedi.



“Onlar bizi gördüklerinde, biz onları çoktan görmüş oluyoruz”

Radarı görünce ani frenlerle yavaşlayan sürücülere de seslenen Yılmaz, cihazının kamerasının yüksek çözünürlükte olduğuna işaret ederek, “Onlar bizi gördüklerinde, biz onları çoktan görmüş oluyoruz zaten. Cihazın 7 kademesi var. Biz şehir içinde çalışırken 3 kademede kullanıyoruz. Yaklaşık 450500 metre kadar uzaklıktaki bir aracı tespit etmiş oluyoruz. 7. Kademede ise bin 500 metreye kadar sinyal gönderilebiliyor” şeklinde konuştu.

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