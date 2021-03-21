Antalya'nın vaka sayısındaki artışı devam ediyor

– Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre Antalya, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısında geçen haftaya göre 24,02 artışla 119.18’e yükseldi. Bölge illerinden Isparta’da vaka artışları sürerken, Burdur’da ise düşüş devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı, illere göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayılarını gösteren son tabloyu açıkladı. Tabloya göre Antalya’da 612 Mart verilerinde 95.16 olan 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 1319 Mart tarihleri arasında 119.18’e yükseldi.

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da da vaka sayılarındaki artış devam ediyor. 612 Mart tarihleri arasında kentte 100 binde vaka sayısı 61.09 iken bu rakam 1319 Mart arasında 74.49’a yükseldi.

Burdur’da ise 100 bin kişide görülen vaka sayısındaki düşüş sürüyor. Kentte 27 Şubat5 Mart tarihleri arasındaki tabloda 105.21 olan vaka sayısı 612 Mart arasında 86.49’a düşmüştü. 1319 Mart verilerinde Burdur’daki 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan vaka sayısı 72.26’ye geriledi.

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