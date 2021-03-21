Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31. haftasında FT Antalyaspor, BB Erzurumspor’u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısını konuk ekip 10 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Emrah Başsan’ın derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Cenk Ahmet’in şutunu kaleci Ferhat çıkardı.
4. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ortasında topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.
39. dakikada Novikovas’ın pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Aatıf Chahechouhe’nun vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 01
Stat: Antalya
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx
FT Antalyaspor: Ferhat x, Bünyamin Balcı x, Veysel Sarı x, Kudriashov x, Eren Albayrak x, Nuri Şahin x, Hakan Özmert x, Fredy x, Amilton x, Gökdeniz Bayrakdar x, Podolski x
Yedekler: Doğukan Özkan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Doğukan Sinik, Sdney Sam, Orgıll, Drole, Serdar Gürler, Omar İmeri, Ali Eren İyican
Teknik direktör: Ersun Yanal
Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski x, Zakarya Bergdich x, Leo Schwechlen x, Bogdan Butko x, Manuel Da Costa xx, Johanna Omolo xx, Petrus Boumal x, Aatıf Chahechouhe xx, Cenk Ahmet Alkılıç x (Novikovas dk. 25 x), Emrah Başsan x, Mostapha El Kabir x (Oltan Karakullukçu dk. 31 x)
Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Obertan, Hasan Hatipoğlu, Rashani, Rahman Buğra Çağıran, Kamgang, Mehmet Murat Uçar, Osman Çelik
Teknik direktör: Mesut Bakkal
Gol: Aatıf Chahechouhe (dk. 39) (BB Erzurumspor)
Sarı kartlar: Butko (BB Erzurumspor) Hakan Özmert (FT Antalyaspor)
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