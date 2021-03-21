Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonu)

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Süper Lig’in 31. haftasında FT Antalyaspor, konuk ettiği BB Erzurumspor’u 31 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

53. dakikada Bünyamin Balcı’nın ortasını Da Costa uzaklaştıramayınca top Fredy’in önünde kaldı. Kalecinin de boşa çıkmasıyla Fredy, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 11

61. dakikada Emrah Başsan’ın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Boumal Mayegan’nın kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

65. dakikada Podolski’nin pasıyla sağ çaprazdan ceza alanına giren Gökdeniz Bayrakdar’ın vuruşu kalecinin sağından ağlara gitti. 21

70. dakikada Hakan Özmert’in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Bünyamin Balcı, ceza sahası içinde rakipleri geçtikten sonra sol ayağıyla çektiği şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 31

75. dakikada Obertan’ın pasında ceza sahasında topla buluşan Aatıf Chahechouhe’nin şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çeldi.

85. dakikada Fredy’in pasıyla ceza sahasına giren Veysel Sarı’nın sert şutu yan ağlarda kaldı.

89. dakikada Serdar Gürler’in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Orgill’ın vuruşu yandan auta gitti.



Stat: Antalya

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Erdinç Sezertam xx, Mustafa Sönmez xx

FT Antalyaspor: Ferhat xx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xxx, Kudriashov xx, Eren Albayrak xx, Nuri Şahin x, Hakan Özmert xx (Doğukan Sinik dk. 88 ?), Fredy xxx, Amilton xx (Serdar Gürler dk. 79 x), Gökdeniz Bayrakdar xxx (Sidney Sam dk.72 x), Podolski xxx (Orgill dk. 88 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Ersan Adem Gülüm, Naldo, Drole, Omar İmeri, Ali Eren İyican

Teknik direktör: Ersun Yanal

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Jakub Szumski x, Zakarya Bergdich x, Leo Schwechlen x, Bogdan Butko x, Manuel Da Costa xx, Johanna Omolo xx (Obertan dk. 71 x), Petrus Boumal x (Osman Çelik dk. 71 x), Aatıf Chahechouhe xx, Cenk Ahmet Alkılıç x (Novikovas dk. 25 x), Emrah Başsan x (Rashani dk. 71 x), Mostapha El Kabir x (Oltan Karakullukçu dk. 31 x)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Hasan Hatipoğlu, Rahman Buğra Çağıran, Kamgang, Mehmet Murat Uçar,

Teknik direktör: Mesut Bakkal

Gol: Aatıf Chahechouhe (dk. 39) (BB Erzurumspor), Fredy (dk. 53), Gökdeniz Bayrakdar (dk. 65), Bünyamin Balcı (dk. 70) (FT Antalyaspor)

Sarı kartlar: Butko, Bergdich (BB Erzurumspor) Hakan Özmert, Osman, Veysel Sarı (FT Antalyaspor)

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