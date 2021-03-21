Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya

HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Fedor Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert(Dk.88 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar(Dk.72 Sidney Sam), Fredy, Amilton(Dk.79 Serdar Gürler), Lukas Podolski (Dk.88 Orgill)

BB ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiZakarya Bergdich, Leo Schwechlen, Bogdan Butko, Manuel Da Costa, Johanna Omolo(Dk.72 Obertan), Petrus Boumal(Dk.72 Osman Çelik), Aatıf Chahechouhe, Cenk Ahmet Alkılıç(Dk.25 Novikovas), Emrah Başsan(Dk.72 Rashani), Mostapha El Kabir(Dk.32 Oltan Karakullukçu)

GOLLER: Dk.39 Aatif Chahechouhe (BB Erzurumspor) Dk.54 Fredy, Dk.65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk.71 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor) Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Osman Çelik (BB Erzurumspor)SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.

Konuk takımın ilk 11'inde sahaya çıkan Aatif Chahechouhe, Emrah Başsan ve Mostapha El Kabir ile yedekteki Osman Çelik geçtiğimiz yıllarda Antalyaspor'un başarısı için ter döken isimler olarak dikkat çekti. Karşılaşma öncesinde, dün yaşamını yitiren Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane futbolcusu Erhan Önal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

3'üncü dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında Cenk Ahmet Alkılıç ceza alanı içinde kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Ferhat'ta kaldı.

4'üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Eren Albayrak sol kanattan topu ceza alanına gönderdi. Topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.

26'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutu az farkla auta gitti.

39'uncu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor sağ kanattan atak geliştirdi. Novikovas, Antalyaspor savunmasından seken topu önünde buldu ve ceza alanı içindeki Aatif Chahechouhe'yu gördü. Aatif'ın vuruşunda top kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.

54'üncü dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza alanı içinde Manuel da Costa topu uzaklaştırmaya çalıştı. Oluşan karambolde Fredy önünde kalan topu boş kaleye bıraktı: 1-1.

58'inci dakikada Hakan Özmert rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti. Ancak top savunmadan geri geldi.

65'inci dakikada Podolski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1.

71'inci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert topu sağ kanatta Bünyamin Balcı'ya aktardı. Topla rakip ceza alanına giren Bünyamin'in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-1.

75'inci dakikada Obertan'ın pasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Aatif Chahechouhe'nun vuruşunda kaleci Ferhat topu uzaklaştırdı.

80'inci dakikada Sidney Sam'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Szumski kurtardı.

Maçı ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-03-21 15:50:26



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