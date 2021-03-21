Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1

DHA

Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor: 3-1


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)STAT: Antalya
HAKEMLER: Erkan Özdamar, Erdinç Sezertam, Mustafa Sönmez
FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Ferhat Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Fedor Kudriashov, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Hakan Özmert(Dk.88 Doğukan Sinik), Gökdeniz Bayrakdar(Dk.72 Sidney Sam), Fredy, Amilton(Dk.79 Serdar Gürler), Lukas Podolski (Dk.88 Orgill)
BB ERZURUMSPOR: Jakub SzumskiZakarya Bergdich, Leo Schwechlen, Bogdan Butko, Manuel Da Costa, Johanna Omolo(Dk.72 Obertan), Petrus Boumal(Dk.72 Osman Çelik), Aatıf Chahechouhe, Cenk Ahmet Alkılıç(Dk.25 Novikovas), Emrah Başsan(Dk.72 Rashani), Mostapha El Kabir(Dk.32 Oltan Karakullukçu)
GOLLER: Dk.39 Aatif Chahechouhe (BB Erzurumspor) Dk.54 Fredy, Dk.65 Gökdeniz Bayrakdar, Dk.71 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor Antalyaspor)
SARI KARTLAR: Hakan Özmert, Veysel Sarı (Fraport TAV Antalyaspor) Bogdan Butko, Zakarya Bergdich, Osman Çelik (BB Erzurumspor)SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Antalya'da oynanan maçta Fraport TAV Antalyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 3-1 yendi.
Konuk takımın ilk 11'inde sahaya çıkan Aatif Chahechouhe, Emrah Başsan ve Mostapha El Kabir ile yedekteki Osman Çelik geçtiğimiz yıllarda Antalyaspor'un başarısı için ter döken isimler olarak dikkat çekti. Karşılaşma öncesinde, dün yaşamını yitiren Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile Galatasaray ve A Milli Takım'ın efsane futbolcusu Erhan Önal için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
3'üncü dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında Cenk Ahmet Alkılıç ceza alanı içinde kaleci Ferhat ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top Ferhat'ta kaldı.
4'üncü dakikada Fraport TAV Antalyaspor atağında Eren Albayrak sol kanattan topu ceza alanına gönderdi. Topa yükselen Amilton'un kafa vuruşunda kaleci Szumski gole izin vermedi.
26'ncı dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Bergdich'in yerden pasında uygun pozisyonda topla buluşan El Kabir'in sert şutu az farkla auta gitti.
39'uncu dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor sağ kanattan atak geliştirdi. Novikovas, Antalyaspor savunmasından seken topu önünde buldu ve ceza alanı içindeki Aatif Chahechouhe'yu gördü. Aatif'ın vuruşunda top kaleci Ferhat'ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 0-1.
İlk yarı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile geçildi.
54'üncü dakikada sağ kanattan Bünyamin Balcı'nın ortasında ceza alanı içinde Manuel da Costa topu uzaklaştırmaya çalıştı. Oluşan karambolde Fredy önünde kalan topu boş kaleye bıraktı: 1-1.
58'inci dakikada Hakan Özmert rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şutunu çekti. Ancak top savunmadan geri geldi.
65'inci dakikada Podolski'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Gökdeniz Bayrakdar, kalecinin de öne çıkmasını fırsat bilerek topu aşırtma bir vuruşla filelere gönderdi: 2-1.
71'inci dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında Hakan Özmert topu sağ kanatta Bünyamin Balcı'ya aktardı. Topla rakip ceza alanına giren Bünyamin'in sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 3-1.
75'inci dakikada Obertan'ın pasında ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Aatif Chahechouhe'nun vuruşunda kaleci Ferhat topu uzaklaştırdı.
80'inci dakikada Sidney Sam'in ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Szumski kurtardı.
Maçı ev sahibi Fraport TAV Antalyaspor 3-1 kazandı.DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-03-21 15:50:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen kadın müdahale etti
YEREL HABERLER Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen kadın ...
Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı Maratonu yapıldı
YEREL HABERLER Alanya'da 21'inci Atatürk Halk Koşusu ve Yarı ...
Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ardından
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor maçının ...
Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'daki büyük uyuşturucu operasyonuna 175 ...
Antalya’da ev ve araçta uyuşturucu madde ele geçirildi Gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya’da ev ve araçta uyuşturucu madde ele ...
Büyükşehir başkanları toplantısında pandemi, deprem ve turizm konuşuldu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: "Belediye başkanı arkadaşlarımızla fikir alış verişi yapmak ve işbirliği içerisinde ortak akılla çözüme yönelik konuları ele almak son derece yararlı oldu"
YEREL HABERLER Büyükşehir başkanları toplantısında pandemi, deprem ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonu)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - BB Erzurumspor: 1 (Maç ...
Çifte cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Çifte cinayet zanlıları adliyeye sevk edildi
Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - BB Erzurumspor ...
Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Süper Lig: FT Antalyaspor: 0 - BB Erzurumspor: 1 (İlk ...
8 Mart'ta eşinin bıçakla yaraladığı kadın, kalp krizinden öldü
YEREL HABERLER 8 Mart'ta eşinin bıçakla yaraladığı kadın, kalp ...
Antalya'nın vaka sayısındaki artışı devam ediyor
YEREL HABERLER Antalya'nın vaka sayısındaki artışı devam ediyor
Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi
YEREL HABERLER Turistlerin kısıtlamada deniz keyfi
Antalya Bilim Merkezine astronomi bölümü açılıyor TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (TUG) Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir: İnanıyorum ki, Türkiye'deki bilim merkezleri arasında astronomi niteliği en yüksek olan bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi olacak" Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü: "Bilim merkezi, dönemimizin en büyük eseri"
YEREL HABERLER Antalya Bilim Merkezine astronomi bölümü ...
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler (2)
YEREL HABERLER Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım ...
8 Mart’ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra acı haber Uzaklaştırma kararı aldırdığı eşinin bıçakladığı kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 8 Mart’ta eşinin bıçakladığı kadından 11 gün sonra ...
Radar kurnazlarının CD, alüminyum folyo ve saç spreyi oyunlarına trafik polislerinden uygulamalı yanıt Radar aracının sinyallerini CD, alüminyum folyo takıp, plakalarına saç spreyi sıkarak bozduğuna inanan sürücülere, radar polisleri uygulamalı yanıt verdi Yapılan test sürüşünde bir otomobile 3 uygulama bir arada gerçekleştirildi ve test aracının hızı net bir şekilde tespit edildi Radar polis memuru Fatma Yılmaz: “Koydukları CD’ler, alüminyum folyolar, saç spreylerinin hiçbir etkisi yok” “Görünce ani fren sıkmanın da bir faydası yok. Onlar bizi gördüklerinde, biz onları çoktan görmüş oluyoruz”
YEREL HABERLER Radar kurnazlarının CD, alüminyum folyo ve saç spreyi ...
Antik kentte yürüyüşe çıkan iki arkadaş taş koltuk bulduğunu iddia etti
YEREL HABERLER Antik kentte yürüyüşe çıkan iki arkadaş taş koltuk ...
Miran: ‘İstanbul Sözleşmenin feshi aileye verilen değerin göstergesidir’
YEREL HABERLER Miran: ‘İstanbul Sözleşmenin feshi aileye verilen ...
Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı
YEREL HABERLER Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de ...
Aksulu balıkçılara barınak müjdesi Başkan Şahin: " Bölgedeki balıkçılarımıza sel anlarında soğuk terler döktürmeyeceğiz."
YEREL HABERLER Aksulu balıkçılara barınak müjdesi Başkan Şahin: " ...
Manavgat'ta kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi bulundu Çürümeye yüz tutmuş cesedin yakınında bulunan kafatasında mermi izlerine rastlandı
YEREL HABERLER Manavgat'ta kafası bedeninden ayrılmış erkek cesedi ...
Tüm binayı saran dumanlar korku yaşattı Terasa çıkan 3 kişinin yaşadığı korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı Yangında daire kullanılamaz hale geldi
YEREL HABERLER Tüm binayı saran dumanlar korku yaşattı Terasa çıkan ...
Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım istediler
YEREL HABERLER Antalya'da korkutan yangın; terasa çıkıp yardım ...