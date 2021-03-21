Çevredekilerin izlediği kavgaya yoldan geçen kadın müdahale etti



Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da birlikte yürüdüğü kişiyi darbeden kişiye, bu sırada olay yerinden geçen kadın müdahale etti. Çevredekilerin izlemekle yetindiği kavga ve kadının müdahalesi, güvenlik kamerasına yansıdı.

İsmet Paşa Caddesi'nde dün, birlikte yürüyen iki erkekten biri, henüz bilinmeyen nedenle yerden aldığı şişeyle diğerine vurmaya başladı. Başına vücuduna şişeyle defalarca darbe alan kişi ise kendisini korumaya çalıştı. Saldırgana müdahaleyi ise olay yerinden geçen bir kadın yaptı. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında kadın, saldırganı uzaklaştırmaya çalıştı. Saldırgan olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, darbedilen kişi ise aldığı darbeler sonrası yere düştü.

Yaşanan kavga anları çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Özgür ÖZTÜRK

2021-03-21 16:26:00



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