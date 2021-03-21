Aradaki benzerlik, 3 yıl önceki cinayetin de sorumlusu olduğunu ortaya çıkardı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



2 KİŞİ TUTUKLANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve ifadelerinin ardından cinayet suçlamasıyla Elmalı'da adliyeye sevk edilen Uğur Karadaş ile Ali Kayırhan, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-03-21 19:04:15



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.