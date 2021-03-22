Boşanma aşamasındaki karısı ve birlikte gördüğü erkeği silahlı saldırıda yaraladı

Burcu MUTLU/ALANYA (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Alanya ilçesinde B.D. (52), boşanma aşamasında olduğu karısı R.D. (34) ile birlikte gördüğü H.B.´yi takibe aldı. Otomobiliyle bir süre takip eden B.D., motosikletle seyir halinde oldukları sırada R.D. ve H.B.´ye tabancayla ateş ederek kaçtı. Yaralanan R.D. ve H.B. hastanede tedaviye alınırken, vücuduna 5 kurşun isabet eden kadının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.
İşlediği suç nedeniyle girdiği 4 yıldır bulunduğu cezaevinden koronavirüs sürecinde izinli olarak çıkan B.D., boşanma aşamasında olduğu karısı R.D. ve H.B.´nin bulunduğu 07 HAM 27 plakalı motosikleti, otomobiliyle takibe aldı. Kısa süren takip sonrası B.D., hareket halindeki motosikleti kullanan H.B. ve eşi R.D.´ye tabancayla ateş etti. Devrilen motosikletteki R.D. ve H.B. yaralanırken, saldırgan koca B.D. ise olay yerinden kaçtı.
EŞİ AĞIR YARALANDI
Silah seslerini duyan çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bilgi vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla R.D.´yi Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne, H.B.´yi de ilçedeki özel bir hastaneye götürdü. R.D.´nin vücudunun çeşitli yerlerine 5 mermi isabet ederken, hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralının ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis, olayından ardından kaçan B.D.´yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemede ise 6 adet boş mermi kovanı bulundu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-03-22 00:47:23
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