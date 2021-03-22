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Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı

İHA

Sokak ortasında evsiz gence silahlı saldırı: 1 yaralı Para istemek için durdurduğu araçtan açılan ateşle yaralandı

Antalya’da evsiz genç, iddiaya göre yardım istemek için durdurduğu bir araçta bulunan kişi tarafından ayağından vuruldu. Yaralı genç olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılırken saldırgan kaçtı.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Konuksever Mahallesi 782. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta yaşayan 26 yaşındaki İlker Bakır, iddiaya göre bir aracı durdurup karnının acıktığını söyleyerek yardım istedi. Diyalog tartışmaya dönünce duran araçtan inen bir şahıs İlker Bakır’a 3 el ateş açarak bacağından yaraladı. Kimliği belirlenemeyen şahıs araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaralı olan İlker Bakır, bir apartmanın zemin katındaki dairenin camına vurarak yardım istedi. O sırada İlker Bakır'ın yardım istemek için camına vurduğu evde misafirlikte olan Osman C. kapıyı açtı. Osman C., balkonda yaralı halde gördüğü şahıs için ambulans ve polisi aradı. Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri olay yerinde İlker Bakır’a ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedavisi için hastaneye kaldırıldı. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

“Allah rızası için yardım istedi”
İlker Bakır’ın sığındığı evde olay esnasında misafirlik için bulanan vatandaş Osman C., “Biri cama vurdu. Allah rızası için yardım istedi. Kapıyı açtım yardım ettim. Buraya nasıl geldiğini bilmiyorum. Kaçarak, duvardan atlayarak geldiğini söyledi. Kapıyı açtık. Yaralı olduğunu görünce polisi aradım. Ambulansı aradım daha sonra. Yaralı bir insana yardım ettim. İnsanlık göreviydi bu. İnşallah yerine gitmiştir” dedi.

“3 el ateş edikten sonra adam ayağından vuruldu”
Olayı gören vatandaş Kürşat K., “Bir araba geldi. Bir tane adam diğerini vurdu, ileriye doğru koşmaya başladı. 3 el ateş edildikten sonra adam ayağından vuruldu. Duvardan atlayarak yan apartmana saklandı. Polis diye bağırmaya başladı. Vuran adamda kaçtı” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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