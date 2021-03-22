Taylandlı anne, İngiliz baba ve Antalyalı çocukları ringde tek yumruk



Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) TAYLANDLI Nicha Jerrom (44) ile İngiliz eşi Charles Jerrom (48) ve 'Star Wars' filmi karakterlerinden Luke (7) ile Leia'nın (5) adını verdikleri iki çocuğu, ülkesinin geleneksel sporu muaythai'yi, Antalya'da şampiyonlar yetiştiren Türk milli takımı antrenöründen öğreniyor.

ABD'de bir gemi yapım firmasında çalışırken tanışıp evlenen Taylandlı Nicha ile İngiliz Charles Jerrom çifti, 8 yıl önce Antalya'ya yerleşti. Jerrom çifti, Antalya'da dünyaya gelen 2 çocuklarına, bilim kurgu filmi 'Star Wars: Yıldız Savaşları' karakterlerinden Luke ile Leia'nın ismini verdi. Koronavirüs pandemisi sürecinde evde uzun süre vakit geçiren çiftin çocuklarından Luke, dövüş sanatlarına merak sardı. Daha önce karate eğitimi alan Luke, internetten yaptığı araştırmada, muaythai'de başarı kazanan Türk sporcular ve milli takımı antrenörünün video ile fotoğraflarını annesine gösterdi.

AİLECE MUAYTHAI KURSUNA YAZILDILAR

Oğlu Luke'nin muaythai branşıyla ilgilenmesinden mutlu olan Nicha Jerrom, bu sporu öğrenmesi için çocuğunu kursa yazdırmaya karar verdi. Türk milli takımı sporcularının son yıllarda muaythai'de kazandığı dünya ve Avrupa şampiyonluklardan internetteki araştırmasıyla haberdar olan Nicha Jerrom, Tayland'ın geleneksel sporunu eşi, oğlu ve kızıyla öğrenmek için antrenör Yasin Urlu ile görüştü. Taylandlı anne ile İngiliz baba, çocukları Luke ve Leia, haftada 3 gün olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı'na ait Antalya Spor Salonu'nda antrenmanlara başladı.

ÜLKESİNİN SPORUNU TÜRK ANTRENÖRDEN ÖĞRENİYOR

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Muaythai Milli Takım antrenörlerinden Yasin Urlu yönetiminde muaythai öğrenen Jerrom Ailesi, salonda koşu ve ısınmanın ardından eldivenlerini takıp, kum torbasında teknik çalışma yapıyor. Çocuk yaşta Tayland'dan ABD'ye yerleşen Nicha Jerrom'un ülkesinin geleneksel sporu muaythai'yi Türk antrenörden öğrenen Jerrom Ailesi, 3 aydır hem spor yapıyor hem de birlikte eğlenceli vakit geçiriyor.

Türk milli takımının başarısından dolayı Antalya'da geleneksel sporu öğrenmeye karar verdiğini anlatan Nicha Jerrom, "Oğlum Luke dövüş sporu öğrenmek istiyordu. Ben Taylandlı olduğum için bizim kültürümüzü öğrenmeyi istemesi, beni mutlu etti. Bizim şansımız Türk milli takımının muaythai sporunda başarılı olması. Aile olarak sporu öğrenmeye karar verdik. Eğlenerek hem spor yapıyor hem de muaythai öğreniyoruz" dedi.

Tayland kültürü olan muaythai'yi Antalya'da gençlere öğrettiğini ve Türk sporcularla şampiyonluklar kazandıklarını anlatan antrenör Yasin Urlu da, "Tayland'da sporcularımla şampiyonluklar kazandık. Tayland'ın geleneksel muaythai sporunu bir Taylandlıya Türk milli takımı antrenörü olarak öğretmek benim için mutluluk verici. Ayrıca antrenör olarak aile üyelerine, çocuklarına muaythai sporunu öğretmenin ve onların bu spordan keyif almalarını sağlamanın gururunu yaşıyorum" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ailenin spor yaparken görüntüsü

Kum torbasına vurma görüntüleri

Aileden detay

Nicha Jerrom'un açıklamaları

Yasin Urlu'nun açıklamaları

(HABER: Tolga YILDIRIM-KAMERA: Semih ERSÖZLER/ANTALYA, DHA)

DHA-Spor Türkiye-Antalya Tolga YILDIRIM

2021-03-22 11:14:02



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